إصابة 10 في حادث ميكروباص بالمنيا

وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة، بالقرب من مركز العدوة شمال محافظة المنيا، ما أدى لإصابة 10 أشخاص.

اختلال عجلة القيادة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا باصطدام سيارة ميكروباص أجرة بعمود إنارة بمركز العدوة، شمال المحافظة، وبانتقال قوات الأمن تبيّن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه بعد الارتجاج، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة الميكروباص، الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بعمود الإنارة.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مغاغة العام، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

انقلاب سيارة نقل بالمنيا

وقبل يومين، انقلبت سيارة نقل محملة بالأسمنت بمدخل قرية الشرفا المؤدي إلى الطريق الصحراوي الشرقي ومدينة المنيا الجديدة، وذلك دون وقوع وفيات أو إصابات، وجرى رفع السيارة وتسيير حركة المرور، التي تعطلت نتيجة الحادث لمدة تراوحت بين 20 و30 دقيقة.

فتح طريق الشرفا

وتم فتح طريق الشرفا أمام حركة المركبات والمارة، بعد انقلاب السيارة دون خسائر بالأرواح، حيث تابع أشرف فرغلي، رئيس الوحدة المحلية بنزلة حسين، بالتنسيق مع رجال المباحث والمرور جهود رفع السيارة المنكوبة بالونش، لتسير الحركة المرورية.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بإعادة إنارة الطريق الصحراوي الشرقي، بمحيط كل مركز من المراكز التسعة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، حرصًا على سلامة وأمن المواطنين، لتفادى وقوع الحوادث على الطريق الشرقي.