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مصرع شاب في حادث دراجة نارية بالبحيرة.. «دخل في عامود نور»

كتب:

إحسان شعبان
11:43 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة في قرية «كومبانية لوقين» بكفر الدوار في محافظة البحيرة قبل قليل، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة بقرية «كومبانية لوقين» التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال والفحص تبين وفاة عبد المنعم بشير عبد المنعم 29 سنة مقيم في «لكتر الغربية» التابعة لمركز أبو حمص، وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

 

 

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