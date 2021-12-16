مصرع زوجين في حادث انقلاب تروسيكل بطريق «السنطة ــ طنطا»

شهد طريق «السنطة ــ طنطا» بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، واقعة وفاة زوجين حال استقلالهما تروسيكل وانقلابه بهما، بسبب السرعة الزائدة؛ مما تسبب في وفاتهما جراء نزيف بالمخ، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى السنطة المركزي.

وفاة زوجين في حادث انقلاب تروسيكل

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق «السنطة - طنطا» ووجود مصابين وضحايا.

أمر مدير أمن الغربية بانتقال اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، وضباط مركز شرطة السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث؛ لمتابعة تطوراته.

وتبين انقلاب تروسيكل على الطريق الفرعي المؤدي لمركز السنطة، ومصرع زوجين هما «ر.ا» و«ش.ع» بكسور وجروح متفرقة، أنحاء الجسم ونزيف بالمخ، بعد تعرضهما للحالة الصحية متدهورة لفظا أنفاسهما الأخيرة على إثرها.

نقل الجثامين إلى المشرحة

وتبين أن الزوجين كانا يستقلان التروسيكل أثناء الذهاب إلى السوق للسعي وراء لقمة العيش، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي؛ لإنهاء إجراءات دفنهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بتشريح الجثتين ودفنهما بتسليمهما إلى ذويهما.