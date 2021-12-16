منى الشاذلي تمازح ظافر العابدين بسبب «غدوة»: كنت مخبي ده فين؟

مازحت الإعلامية منى الشاذلي، الفنان ظافر العابدين، بعد فوز فيلمه «غدوة» بجائزة الفيبريسي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته هذا العام، قائلة له: «اتخانقنا قبل الحلقة احنا»، فرد عليها: «ساعتين»، مردفة: «عاوزة أبارك لك وعاوزة أقولك كنت مخبي ده فين وليه؟».

«غدوة» حقق حلمي كمخرج

وقال «العابدين»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، إن الفيلم كان بالنسبة له حلم، «لما ابتديت ابتديت كمساعد مخرج لمدة سنة ونصف لكن حلمي كان التمثيل، فابتديت بالتمثيل وربنا وفقني لكن في نفس الوقت حلم الإخراج قعد معايا، أخذ وقت لكن وصل اليوم إني أعمل أول فيلم كمخرج وممثل في نفس الوقت».

وأضاف: «أكبر جائزة بالنسبة لي إني أكون في مهرجان القاهرة السينمائي والمسابقة الدولية، ورد فعل الجمهور في أول عرض عالمي كانت إيجابية جدا، حسيت نفسي بطير، لأن الشغل عام ونصف على مشروع وحلم من 20 سنة وشغل سنتين ونصف على المشروع، ورد الفعل كانت إيجابية جدا بالمهرجان والجمهور متفاعل بالفيلم».

جائزة مهرجان القاهرة للفيلم هامة للغاية

وتابع: «مكنتش أتوقع فوزه بالجائزة خاصة مع كثرة الأفلام المشاركة، وسعيد جدا بالجائزة، لأنها جائزة أيضا الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، وهي جائزة مهمة، واختيار النقاد للفيلم شيء يشرفني جدا».

وعن رد فعله أثناء عرض الفيلم لأول مرة بالمهرجان، «أول ساعة في الفيلم مكنتش قادر أتفرج بالرغم إني اتفرجت عليه كتير قبل كدة، لكن كنت متوتر، معنديش خوف من رد فعل الجمهور، لكن كنت متوتر كونه عمل بقالي سنة ونص بشتغل فيه وأول مرة أوريه للناس، شعور غريب وإيجابي جدا الصراحة».

ولفت أن رسالة الفيلم إنسانية أكثر ما يكون، كما أنه اجتماعي يتحدث عن المبادئ التي كيف من خلالها تربية أولاده والجيل القادم عليها وهي الحق والعدالة والتفكير في الآخر والمستقبل الأفضل والاجتهاد كل يوم لتحقيق هدف.