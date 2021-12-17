«جدة» تجمع الزوجين رانفيير سينغ وديبكا بادكون لأول مرة بعد الزواج

ظهرت الفنانة الهندية ديبكا بادكون مع زوجها رانفير سينغ لأول مرة بعد زواجهما، من خلال عرض الفيلم الخاص بهما لأول مرة في جدة، والذي يحمل اسم «83»، حيث تحدثوا عن كواليس هذا العمل لأول مرة من خلال لقائهما في برنامج «mbc trending».

وقال رانفيير سينغ، أنه متحمس جداً للعرض الأول لفيلمه الجديد الذي يجمعه مع زوجته ديبكا بادكون، والذي يحمل اسم «83»، خاصةً أن قصة العمل لها أهمية كبيرة للشعب الهندي.

ديبكا بادكون: قمت بربط شخصية «رومي ديف» بـ والدتي

وكشفت الفنانة الهندية ديبكا بادكون عن دورها في فيلمها الجديد «83»، حيث تجسد شخصية رومي ديف، لافتة: «قمت بربط شخصية (رومي ديف)، بشخصية والدتي ودورها الفعال في حياة ومسيرة والدي عندما كان لاعباً، لذا كانت إحدى قرارتي الشخصية هي أن أقوم بتجسيدها لأن هذا العمل هو فيلم خاص ورحلة خاصة وانجاز خاص أيضاً»، وذلك من خلال لقائها في برنامج «mbc trending».

وعن انتصار لاعب الكريكت كابيل ديف، قالت الفنانة الهندية ديبكا بادكون، «لقد كان انتصار كابيل ديف، فريداً من نوعه وكان هذا الحدث هو الذي ميز الهند في الرياضة».

المخرج كبير خان يتحدث عن فيلم «83»

وتحدث المخرج كبير خان، عن قصة فيلم «83»، قائلاً: «قصة العمل تحتوي على جميع العناصر الأساسية والتي مكنتنا من تكوين فيلم رائع لأنها تستند إلى قصة انتصار فريق مذهل، لذا هي ليست فقط قصة نجاح لفريق رياضي وإنما هناك مشاعر ودراما قوية».

كبير خان: رانفيير سينغ هو الممثل الأول الذي وقع في خاطري لكي يجسد شخصية «ديف رومي»

وعن سبب اختياره لـ رانفيير سينغ لكي يجسد شخصية كابل ديف، قال المخرج كبير خان، «لقد كان هو الممثل الأول الذي خطر على رأسي، وذهبت إليه وقلت له جملة واحدة، (أريدك أن تلعب دور كابل ديف)»، لافتاً: إلى أن الممثل الهندي رانفيير سينغ، أندهش في بداية الأمر ولكنه بمجرد سماع اسم «كابيل ديف»، وافق على الفور دون معرفة قصة السيناريو.