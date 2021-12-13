ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميا إلى 270.4 مليون حالة

ارتفعت إصابات فيروس كورونا حول العالم منذ ظهوره قبل عامين، إلى 270426226 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 5321864 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 243097851 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 40 حالة وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»، و5817 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 4293 حالة وفاة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات إلى 523088 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، تسجيل 24 حالة إصابة بـ سلالة «أوميكرون»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 114 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات فرنسا إلى 8258692 حالة

وفي فرنسا، أعلنت السلطات الصحية، أمس الأحد، تسجيل 48 حالة وفاة، و43848 إصابة بـ«كورونا»، لترتفع الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 120431 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8258692 حالة.

واعتبارا من 20 ديسمبر، سيتم تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما بلقاحات «كورونا»، بعد موافقة السلطات الصحية الفرنسية.

وفي بريطانيا، حذر رئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون، من أن موجة هائلة لـ«كورونا» تلوح في الأفق لتضرب بلاده جراء سلالة «أوميكرون»، مضيفا، في خطاب تليفزيوني، أن الجرعات المعززة من لقاحات الفيروس ستكون في متناول من تجاوز من العمر 18 عاما بحلول نهاية ديسمبر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 52 حالة وفاة بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الوفيات بـ الفروس في البلاد إلى 296672 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية لروسية.

عربيا، أعلنت سوريا، السماح لجميع الرعايا اللبنانيين بالدخول إلى أراضيها اعتبارا من اليوم الاثنين، وفق إجراءات صحية معينة فيما شملت الإجراءات، تحليل «بي سي آر» لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة من المختبرات اللبنانية المعتمدة أصولا أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد «كورونا».