أمريكا تبحث فرض قيود على لقاح جونسون بسبب الجلطات

تبحث السلطات الصحية الأمريكية، فرض قيود على استخدام لقاح جونسون آند جونسون، ضد فيروس كورونا، بسبب استمرار رصد إصابات بالجلطات الدموية لدى الحاصلين على اللقاح.

وتجتمع لجنة استشارية تابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، للنظر في القيود المحتملة على استخدام لقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا بسبب مشكلة الجلطات.

قيود محتملة على لقاح جونسون آند جونسون

وستقدم اللجنة الاستشارية بيانات جديدة تظهر معدل الجلطات المسجلة منذ أبريل الماضي، نقلاً عن أطباء على دراية بجدول أعمال اللجنة، وفقا لما نقلته قناة «العربية» نقلا عن صحيفة «واشنطن بوست».

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت أوقفت استخدام لقاح جونسون آند جونسون لمدة 10 أيام في أبريل الماضي للتحقيق في حالات جلطات نادرة للغاية، ومعظمها لفئة الشباب ومتوسطي العمر.

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ272 مليون حالة

في سياق متصل، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 272 مليونا و197 ألفا و443 حالة، وفقا لأحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وارتفعت إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5 ملايين و329 ألفا و536 وفاة. وسجلت أمريكا أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 50.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

كما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ802 ألف و510 وفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ617 ألفا و271 حالة وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 476 ألفا و135 حالة وفاة.