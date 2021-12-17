اعتداء واعتقال واقتحام للمنازل.. مستجدات الأراضي المحتلة

إصابات وأضرار متفرقة تعرّض لها عدد من المواطنين الفلسطينيين، وذلك عقب هجوم للمستوطنين فجر اليوم الجمعة على منازل المواطنين في قرية قريوت جنوب نابلس.

جروح وكسور ودماء

ويذكر أنّ الهجوم العنيف أدى إلى إصابات وصلت إلى الكسور في العظام وتورم الوجه وجروح قطعية، وذلك أثناء دفاع الفلسطينيين عن منازلهم وممتلكاتهم في وجه قطعان المستوطنين.

المستوطنون يهاجمون المنازل

ومن جهته قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن المستوطنين مارسوا سياسة إجرام في «قريوت»، حيث هاجموا المنازل واعتدوا على المواطنين ما أدى إلى وقوع إصابات نقلت للمشافي.

محاولة خطف وتحذير من تصاعد الهجمات ضد الفلسطينيين

وأضاف: «المستوطنون حاولوا خطف أحد المواطنين بعدما اعتدوا عليه بالضرب المبرح إلا أن تصدي الأهالي لهم حال دون ذلك»، كما حذر من تصاعد هجمات المستوطنين واستهداف المنازل والقرى خاصة المحاذية للمستوطنات.

اعتقال واعتداء واقتحام للأقصى

وفي وقت سابق يوم أمس، أصيب 3 أطفال في مواجهات واعتداء بالخليل، وطالت اعتقالات الاحتلال 16 فلسطينياً، بينما هدم منزلين قيد الإنشاء وأخطر بهدم قبة مسجد والاستيلاء على مساحات زراعية، وهاجم المستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في نابلس وجنين والخليل، وجددوا اقتحامهم للمسجد الأقصى.

حملة اعتقالات في جنين

وبحسب وكالة ألنباء الفلسطينية «وفا» فإن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت، مساء أمس الخميس، 9 فلسطينيات من جنين أثناء تواجدهن في مدينة القدس المحتلة، وذكرت مصادر محلية وأمنية لـ «وفا»، أن شرطة الاحتلال اعتقلت تسع مواطنات من جنين أثناء عودتهن من القدس المحتلة بعد أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بحجة عدم حيازتهن على تصاريح.

وعقب حملة الاعتقالات قامت قوات الاحتلال بتكثيف تواجدها العسكري جنوب جنين، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مفترق عدد من البلدات والقرى، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الهوية للفلسطينيين.