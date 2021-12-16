مستوطنون يقتحمون الأقصى وحملة مداهمات واعتقالات في مدن فلسطين

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، على هيئة مجموعات من جهة باب المغاربة.

جولات استفزازية وصلوات تلمودية

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال، التي تولت حماية المقتحمين.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.

من جهتها أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من الأسر الفلسطينية، بالاستيلاء على نحو 11 دونما من أراضي قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

مخطط لإقامة منطقة صناعية في طولكرم

وكانت سلطات الاحتلال، قد استولت منتصف العام الماضي على مساحات كبيرة من مدينة طولكرم، فيما أعلنت عام 2019 عن مخطط تفصيلي جديد؛ لإقامة منطقة صناعية استيطانية من أراضي قريتي جبارة وشوفة.

من جهتها، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، منزلين في مدينة أريحا، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين وفتشت عدة منازل في بلدة يطا، جنوب الخليل.

استشهاد جندي سوري في قصف إسرائيلي

وفي سياق آخر، استشهد فجر اليوم الخميس، جندي سوري في قصف إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وذكر مصدر عسكري سوري، أن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت للقصف الإسرائيلي وأسقطت معظم الصواريخ، مشيرًا إلى أن القصف نفذ نحو الساعة الواحدة صباحًا، واستهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى استشهاد جندي ووقوع بعض الخسائر المادية.