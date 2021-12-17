اعرف موقف القطاع الخاص من قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

لا يزال يبحث الكثيرون عن موقف العاملين بالقطاع الخاص البالغ عددهم أكثر من 26 مليون عامل، من قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات رقم قانون رقم 73 لسنة 2021، الذي تم تطبيقه الأربعاء الماضي 15 ديسمبر بهدف حماية أرواح في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

موقف القطاع الخاص

وحول موقف القطاع الخاص من قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، فقد تضمنت المادة الثانية من مواد القانون الجديد الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة.

كما تضمنت مواد قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، فئات العاملين في الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

تعديلات على القانون الجديد

وكشفت مصادر برلمانية، على أنّه من الوارد في مرحلة مستقبلية أن يتم إجراء تعديلات على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بهدف إدراج العاملين في القطاع الخاص، ولكن حتى الآن لم يتم التطرق أو التفكير في وضع تشريع جديد ينص على فصل العامل متعاطي المخدرات في القطاع الخاص، على غرار قانون فصل العامل من القطاع العام وقطاع الأعمال.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»: نحن في حالة ترقب لنتائج القانون الجديد الذي يطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية وغيرها من المؤسسات الحكومية، ومن ثم يتم التقييم، وبناء عليه يتم تعديل أو اقتراح تشريعات جديدة.

تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

وبدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، منذ أمس الأول الأربعاء 15 ديسمبر بهدف حماية أرواح، على أنّ يكون التطبيق من خلال لجان حملات الكشف ممثلة من الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي، حيث تتم الحملات بشكل مفاجئ داخل المؤسسات المختلفة.