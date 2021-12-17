معهد بحوث أمراض العيون يُشارك في أكبر مؤتمر يجمع جراحي الشبكية

يُشارك معهد بحوث أمراض العيون مُمثلاً عن جمهورية مصر العربية، في مؤتمر Floretina الذي يُعقد بالعاصمة الإيطالية روما، يومي 17-18 ديسمبر 2021، وذلك برعاية خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور مصطفى محمود صلاح الدين القائم بأعمال رئيس معهد بحوث أمراض العيون.

مشاركة 3000 طبيب

ويعُد هذا المؤتمر أحد أكبر تجمع لجراحي شبكية العين بالعالم، حيث يُقدم المؤتمر كل ما هو جديد في جراحات الشبكية والجسم الزجاجي وطرق العلاج المختلفة والحديثة، وتم توجيه الدعوة لجمهورية مصر العربية للمشاركة في المؤتمر لأول مرة في التاريخ.

ومن المُتوقع أن يُشارك بهذا المؤتمر العلمي الهام أكثر من 3000 طبيب؛ لمُشاهدة الجراحات الحية وفاعليات المؤتمر، من جميع أنحاء العالم.

اختيار 9 جراحين على مستوى العالم

وتشمل فعاليات المؤتمر، تقديم أحدث ما توصل إليه العلم في جراحات الشبكية، حيث تم اختيار 9 جراحين على مستوى العالم، للمُشاركة ببث جراحي حي بقاعة المؤتمرات في روما؛ لتقديم التقنيات الجراحية الحديثة في علاج الانفصال الشبكي وثقوب مركز الإبصار والمُضاعفات السكرية.

واختارت لجنة تنظيم المؤتمر، الدكتور إيهاب الريس، أستاذ طب وجراحة العيون، ورئيس قسم الشبكية بمعهد بحوث أمراض العيون، لتقديم بث جراحي حي من مصر؛ لتقديم الخبرات المصرية في مجال جراحة الشبكية.

وجهز معهد بحوث أمراض العيون، كل الإمكانيات الطبية والجراحية والتقنيات المعلوماتية، لتقديم البث المُباشر، أثناء إجراء الجراحات داخل المعهد، وذلك ضمن فاعليات اليوم الأول للمؤتمر، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.