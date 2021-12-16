طقس الإسماعيلية.. انخفاض في درجة الحرارة وغيوم كثيفة

شهد طقس محافظة الإسماعيلية، حالة من عدم الاستقرار في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع حالة الطقس السيء التي ضربت بعض محافظات الجمهورية.

وشهدت محافظة لإسماعيلية، انخفاضًا ملحوظًا في درجة الحرارة صباح اليوم الخميس، مع وجود غيوم كثيفة على كافة أنحاء المحافظة تسببت في حجب أشعة الشمس.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية السريعة والصحراوية اليوم الخميس، حالة من السيولة المرورية دون وجود أي حوادث على الطرق أو بلاغات تعطيل نهائيًا.

وانتشرت الخدمات المرورية في محافظة الإسماعيلية على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحو 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وحذرت إدارة المرور من انتشار الردارات، على الطريق بشكل كامل؛ لمنع سير المواطنين بأكثر من السرعة المقررة مطالبة المواطنين بالحد من السرعات بالتزامن مع سوء الطقس لمنع الحوادث المرورية.

طوارئ في الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، رفع درجة حالة الطوارئ القصوى، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، نائبه المهندس أحمد عصام الدين، بضرورة التواصل بشكل مستمر مع كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ لمتابعة تقارير الأحوال الجوية والطوارئ حال حدوث أي طارئ.

وأكد اللواء بشارة، ضرورة التدخل الفوري وإصلاح أي أعطال حال حدوثها في أي مكان داخل المحافظة، مع تفعيل غرفة طوارئ المحافظة الرئيسية والمركز الإقليمي للطوارئ والسلامة.