عودة القوافل المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، عودة القوافل المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المراكز والقرى التابعة للمحافظة.

وقالت محافظة الإسماعيلية، في بيان رسمي، إنه تحت شعار حملة «اللقاح أمانك لبكرة»، تنظم مديرية الصحة عدة قوافل إلى جانب الأماكن الثابتة للحصول على اللقاح.

أماكن الفرق المتنقلة اليوم الأربعاء بالإسماعيلية

وأعلنت مديرية الصحة عن تواجد الفرق المتنقلة في قرية عين غصين، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، ومنطقة السحارة في أبو عطوة التابعة لقرية نفيشة، وعزبة القرمانية في منطقة أبو بلح التابعة لقرية نفيشة.

وأكدت مديرية الصحة، أن القوافل تتواجد من الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر في عملها حتى الثامنة مساءاً على أن يتم تحديد أماكن جديدة لها لتغطية المحافظة بالكامل.

أماكن ثابتة لمنح اللقاح

وأعلنت مديرية الصحة في الإسماعيلية، إمكانية الحصول على اللقاح في الأماكن الثابتة المعلن عنها، وهي مركز 30 يونيو على الطريق الدائري، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى أبو خليفة على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، وكل المراكز الطبية المنتشرة في المراكز ووحدات طب الأسرة الموجودة في القرى.

وقال الدكتور علي حطب مدير مديرية الصحة في الإسماعيلية، إن القوافل تأتي ضمن خطة وزارة الصحة للوصول إلى المواطنين، وتحقيق الانتشار، ومنح أكبر عدد من المواطنين لقاح كورونا.

وأكد «حطب»، أن مديرية الصحة في الإسماعيلية تستهدف الوصول لكل العزب والقرى التابعة لمراكز الإسماعيلية، مع وجود فرق توعوية للمواطنين بأهمية حصولهم علي اللقاح.