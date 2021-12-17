فيفي عبده عن حُرمانية أموال الرقص: «شقيت بيهم وربي هو اللي عالم»

ردت فيفي عبده، على سؤال حول اعتبار الأموال التي جنتها من الرقص والتمثيل حرامًا أم لا، وهل تتوب عنها أم لا، قائلة: «أبقى إنسانة غبية لو قولت إنها مش حرام.. أنا مش هفصل في ده، أنا حاجة عملتها وخلاص وأنا صغيرة وكبرت بيها وبقيت فيفي عبده الممثلة والراقصة والمسرح والجمهور بيحبني.. أنا مش هقدر أقول حرام وأتوب أو متوبش.. أنا حاسة أني بعمل شغل وبشقى بيها.. لكن إن حد يقول هتوب أو مش هتوب.. ربي هو اللي عالم».

علاقة خاصة مع الله

وأضافت «عبده» في لقاء مع برنامج «حبر سري»، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، مساء الخميس، وتقدمه أسما إبراهيم، أن علاقتها بالله، علاقة خاصة ولا أحد يجب أن يتدخل فيها.

رأيها في تمثيل ابنتها

أما عن دخول ابنتها في مجال التمثيل، فقالت: «عزة بنتي لم تفشل في مجال التمثيل، بالعكس، هي نجحت، ولكن هناك نوعية معينة من الشغل بتعملها.. واشتغلت أكثر من عمل بدوني، وكونها ابنة فيفي عبده صعب الأمور عليها، ولو هي مش ناجحة الناس مش هتاخدها، والجمهور في النهاية هو اللي يحكم عليها»، مشددة على أنها لم تدعمها في بداية مسيرتها الفنية، لأنها ترغب في أن تكون ناجحة بمفردها، والفنان غير الموهوب لن يستطيع أحد أن يدعمه، معقبة: «وسكي على البوك يا حبيبتي».

وأشارت الفنانة إلى أنها تعتقد أن «نجمها خفيف»، وتُحسد كثيرًا حتى لو أبدعت في الرقص والتمثيل فهذا في النهاية عملها، وتُحسد عليه، ولو لم تكن «فنانة شاطرة» لن يدعوها أحد إلى العمل معه في أي عمل فني، معقبة: «يمكن عشان أنا نغشة شوية فبتحسد».