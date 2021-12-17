كينج كونج وميكي.. ما يطلبه الأطفال على شواطئ الغردقة لتنشيط السياحة

تبحث فنادق الغردقة عن كل ما هو جديد لجذب السائحين، حيث أعدت مجموعة فنادق سياحية فقرة ما يطلبه الأطفال وذلك بعد ما تبين أن السياح دائما يبحثون عن سعادة أطفالهم، وتشمل فقرات الأطفال شخصيات وهمية لـ «كينج كونج والدب وميكي ماوس»، بجانب الرسم على الوجه وألعاب ومسابقات وعروض ترفيهية بمصاحبة فرق الأنيميشن، وذلك على الشواطئ المفتوحة، حيث لاقي ذلك قبول وسعادة السائحين الأجانب وأطفالهم.

فقرات متنوعة للأطفال على شواطئ الغردقة.

وقال محمد جمال، مدير عام أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي، وابتكار كل ما هو جديد لجذب السائحين على الشواطئ، حيث تبين أن السائحين دائما يبحثون عن سعادة أطفالهم. وأضاف، «من هنا جاءت فكرة عمل شخصيات لـ كينج كونج والدب وميكي ماوس، ولاقي ذلك قبول وإعجاب السائحين، خاصة الأطفال الذين تفاعلوا مع الفقرات وأصبحت من ضمن الفقرات الرئيسية بصفة يومية على الشواطئ بناء على طلب السائحين».

فنادق الغردقة تحرص على إسعاد الأطفال

وأشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، في تصريحات لـ «الوطن»، أن الفنادق تحرص على إعداد مهرجانات وعروض ومسابقات ترفيهية بصفة يومية على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة، بمصاحبة فرق الأنيميشن لجذب السياحة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق بالغردقة

وأضاف «جمعة»، أن الغردقة تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وارتفاع نسبة الحجوزات، خاصة في أعياد رأس السنة الميلادية، حيث من المتوقع ارتفاع نسبة الإشغالات إلى 100‪ ٪في عدد من الفنادق، وذلك من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا.