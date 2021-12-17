إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات بطنطا بسبب السرعة الزائدة

أصيب 3 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم 4 سيارات بشارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، إثر السرعة الجنونية خلال عبورهم مطب صناعي بشكل مفاجئ، مما تسبب في إصابة المارة بحالة من الصدمة والرعب، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين عقب تهشم سياراتهم.

اصطدام 4 سيارات في شارع البحر بطنطا

كما انتقلت قوات الأمن مدعومة بدوريات الشرطة إلى موقع الحادث لمعاينة تهشم 4 سيارات ورصد حالة الرعب التي انتابت المارة من المواطنين، تزامنا مع أذان الفجر.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم 4 سيارات في شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا.

جهود أمنية لنقل المصابين ورفع آثار الحادث

وانتقلت القيادات الأمنية بالغربية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث لمتابعة تطوراته، وتبين من المعاينة الأولية أنه نتيجة محاولة تخطي قائد السيارة الأولى أحد المطبات الصناعية فى الطريق أثناء سيره بسرعة جنونية واصطدامه بالسيارة الثانية من الخلف، واصطدمت السيارة الثانية بالسيارات الثالثة والرابعة بالتوالي، ما نتج عن ذلك حدوث تلفيات بمقدمة ومؤخرة السيارات، وبسؤال قائدي السيارات، أيدوا ذات مضمون الفحص.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.