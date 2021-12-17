«الصحة» توجه نصائح للمواطنين أثناء صلاة الجمعة لتجنب فيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك»، منشورا، وضّحت فيه طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وخاصة في أماكن التجمعات مثل صلاة «الجمعة»، نظرا لتجمع عدد كبير من المواطنين لآداء فريضة الصلاة، موضحة أن الالتزام بنصائح وزارة الصحة يقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا.

نصائح الصحة لتجنب انتشار كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح يجب على المواطنين الالتزام بها أثناء الصلاة لتجنب انتقال العدوى داخل أورقة دار العبادة بصورة عامة وخاصة المساجد، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على توعية المواطنين وتطبيق كافة التدابير الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

التدابير الوقائية أثناء صلاة الجمعة

وكشفت الصحة عن نصائحها للمواطنين أثناء الصلاة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل هذه النصائح في:

- ارتداء الكمامة أثناء الصلاة

- طهر يديك بالماء والصابون أو بمطهر كحولي

- الحرص على اصطحاب سجادة الصلاة الخاص بك

- لابد من وجود تباعد لمسافة لا تقل عن متر مع الأخرين

انخفاض معدل الوفيات في مصر

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة في تقارير رسمية لها، إنّ 695 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات أمس الخميس، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 310049 حتى اليوم.

وأشارت الصحة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 372599 من ضمنهم 310049 حالة تم شفاؤها، و 21234 حالة وفاة.

الصحة تواصل استعدادتها للتصدي لكورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.