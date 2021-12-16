«الصحة»: 1.5 مليون تخلفوا عن الجرعة الثانية من لقاح «كورونا»

قال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان إن عدد المواطنين المتخلفين عن تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا وصل إلى 1.5 مليون مواطن، وبدأت الوزارة فى إرسال رسائل لهم منذ الأسبوع الماضى، لحثهم على تلقى الجرعة الثانية نظراً لأهميتها، إذ إن الحصول عليها ضرورة حتى يعطى اللقاح فاعلية بدرجة معينة، وفقاً للشركات المنتجة له وكذلك التجارب السريرية التى أجريت عليه.

اكتفاء المواطنين بتلقى الجرعة الأولى لا يكفي

وأكد المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الجرعة الأولى بدون الجرعة الثانية تعطى مناعة ناقصة، لذلك على المواطنين مساعدة الدولة فى الوصول إلى المستهدف من التطعيم وأخذ الجرعتين من اللقاح لتحقيق مناعة القطيع، مؤكداً أن اللقاح يبدأ فى إعطاء الجسم المناعة لمواجهة الفيروس بعد 10 أيام من أخذ اللقاح، وفى حالة أخذ الجرعة الأولى فقط يكون المواطن معرضاً بنسبة كبيرة لخطر الإصابة بالفيروس ولكن الجرعتين تعطيان حماية تصل إلى 75% من الأمان ضد الفيروس.

وأضاف أنه لا صحة لانعدام فاعلية اللقاحات أمام متحورات الفيروس، واللقاحات ستكون موسمية كلقاحات الإنفلونزا الموسمية، وعلى المواطنين أخذ اللقاحات للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجارى، لذلك على المواطنين سرعة الاستجابة والحصول على الجرعة الثانية.

وفى سياق متصل، أعلنت الوزارة عن خروج 525 متعافياً من كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 309354 حتى مساء أمس الأول، موضحة أن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافى المريض.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 879 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 48 حالة جديدة. وأشار «عبدالغفار» إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 371698 من ضمنهم 309354 حالة تم شفاؤها، و21203 حالات وفاة.

وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت عدداً من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وناشدت الوزارة المواطنين ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

«التعليم»: تأجيل امتحانات الدور الأول للطلاب المصابين بالفيروس إلى الدور الثاني بالدرجات كاملة

من جهة أخرى، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنّ الوزارة وضعت الرتوش النهائية استعداداً لعقد الامتحانات الخاصة بالتيرم الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وفق إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا، وأنّه سيتم عقد امتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى ورقياً، إضافة إلى امتحان الشهادة الإعدادية ورقياً، فيما تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً، فى لجان مراقبة بالمدارس.

وكشف «شوقى» لـ«الوطن» عن موقف الطلاب المصابين بفيروس كورونا من أداء امتحانات الترم الأول، قائلاً: «الطلاب المصابون بكورونا ستؤجل امتحاناتهم للدور الثانى بالدرجات كاملة، شريطة تقديم المستندات الطبية التى تثبت إصابتهم وقت عقد الامتحانات»، موضحاً أنّ العام الدراسى الجديد 2021-2022 يسير بصورة منتظمة دون حدوث أى معوقات.

وقال إنّه سيتم تخصيص غرف عزل كورونا بلجان الامتحانات، لتقديم الدعم لأى طالب أو معلم يشتبه فى إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لتلقى العلاج اللازم، مضيفاً أنّه سيتم تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب أثناء سير الامتحانات.