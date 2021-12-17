«المصل واللقاح» توضح أعراض تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إنّ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تعد جرعة تعزيزية وتنشيطية للجهاز المناعي للجسم، لمواجهة فيروس كورونا وكل المتحورات، موضحا أن اللقاحات فعّالة في مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى فعاليتها ضد المتحورات بصورة كاملة حتى الآن.

تعرف على أعراض الجرعة الثالثة

وأضاف «الحداد»، في تصريحات لــ«الوطن»، أن أعراض الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تتشابه مع أعراض الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح وتتمثل في: «ألم في المفاصل، ارتفاع درجة الحرارة، توروم أو احمرار مكان الحقن، الشعور بالإرهاق».

اختلاف الآثار الجانبية للجرعة الثالثة

وتابع رئيس قسم المناعة والحساسية، أنّ الأعراض ستكون بحدة أقل عند تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا مقارنة بالجرعتين الأولى والثانية حيث يكون الجسم في حالة تأقلم مع هذه الجرعات نظرا لأنه تعرض لها خلال الفترة الماضية، ولا يكون هناك تخوف من أعراض الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

الجرعة الثالثة من لقاح مختلف تعطي فاعلية أعلى

وأوضح «الحداد»، أن الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا من أي نوع وليس نفس نوع الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا لا تدع للقلق أو الخوف، فالحصول على الجرعة الثالثة من لقاح مختلف وفقا للدراسات أكد أنّ الجرعة الثالثة من لقاح مختلف تعطي فاعلية أكثر وتبقى الأجسام المضادة مدة أطول.

أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية

وشدد رئيس قسم المناعة، على أهمية الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو المضاعفات الناتجة عند الإصابة بمتحورات كورونا، بالإضافة إلى الالتزام بكافة التدابير الوقائية لتجنب الإصابة بالعدوى والتي تتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن تهوية جيدة».