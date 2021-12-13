القصير: الزراعة أثبتت خلال جائحة كورونا أنها قطاع يتحمل الصدمات

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الزراعة أثبتت في ظل جائحة كورونا أنها قطاع مهم وواعد يتحمل الصدمات، موضحًا أن كل العالم بدأ يتجه إليه ويوليه أهمية كبيرة.

القصير: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بقطاع الزراعة

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بقطاع الزراعة، حيث شهدت السنوات الأخيرة عددا كبيرا من المشروعات القومية المرتبطة به، مثل التوسع الأفقي والتوسع الأفقي والزراعات المحمية ووجود أصناف عالية الإنتاجية.

القصير: المواطنين لم يشعروا بنقص غذاء في فترة كورونا

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المواطنين لم يشعروا بوجود نقص غذاء في فترة جائحة كورونا رغم أن الكثير من البلاد لم تستطع أن توفر السلع: «تمكننا من زيادة الصادرات، وفي العام الماضي بلغت قيمة صادراتنا الزراعية أكثر من 5.2 مليون طن بأكثر من 2.1 مليار دولار، وخلال الفترة المنقضية من هذا العام زادت صادرتنا 5.3 مليون طن بما يعادل 2.5 مليار دولار، وهو إنجاز يرجع إلى جودة المنتجات الزراعية والإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالصحة النباتية والحجر الزراعي والتأكد من جودة التصدير».

القصير: مصر أصبحت تحتل مراكز متقدمة في تصدير المحاصيل

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن مصر أصبحت تحتل مراكز متقدمة في تصدير بعض المحاصيل مثل الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والعنب، كما فتحت أسواقا لم تكن متاحة للمنتجات المصرية من قبل مثل اليابان: «نعلن عن فتح السوق الصيني لاستيراد الرمان المصري لأول مرة في التاريخ، ونصدر أكثر من 350 منتج زراعي لأكثر من 150 دولة، ومفيش منتج زراعي مصري مرفوض في أي دولة في العالم».