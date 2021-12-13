الزراعة تستعرض أبرز أنشطة وخدمات أمراض النباتات خلال نوفمبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرز ما تم من أنشطة وخدمات، قدّمها معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال نوفمبر الماضي، حيث قال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنّه فيما يخص متابعة الحالة المرضية للمحاصيل، جرى المرور على زراعات البصل بمحافظات «دمياط، الغربية، البحيرة، القليوبية، وبني سويف» والوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة، والمرور على محافظات: «المنيا، أسيوط، الإسماعيلية، الغربية، والدقهلية»، للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل «البطاطس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الكوسة، البازلاء، الفاصولياء، والكرنب»، حيث قدّم باحثو المعهد التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض الموجودة.

توصيات فنية لأمراض النباتات

وتابع خليل بحسب بيان، أنّه جرى المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة، فضلا عن المرور على زراعات المانجو والجوافة والموالح والرمان، في محافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة وبني سويف، وتقديم التوصيات الفنية الخاصة بالأمراض الموجودة بها.

وبالنسبة للنشاط الإرشادي، أكد مدير المعهد أنّه جرى تنظيم 12 يوم حقل وندوة إرشادية في محافظات: الجيزة، الغربية، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، النوبارية، الدقهلية، بني سويف، وقنا، بشأن أهم أمراض محصول القمح، وتنظيم دورة تدريبية بعنوان «المبيدات مالها وما عليها»، ودورة تدريبية اخرى بعنوان «الأمراض التي تصيب أشجار الفاكهة وطرق المكافحة والوقاية تحت الظروف المناخية المصرية»، كما جرى إلقاء محاضرتين بعنوان أمراض الأرز المحولة بالبذرة وطرق مقاومتها واكتشافها.

فحص عينات النباتات

وأشار خليل إلى أنّه فيما يتعلق بالنشاط البحثي للمعهد خلال نوفمبر، جرى نشر 10 بحوث، وبالنسبة للنشاط الإنتاجي والخدمي، جرى فحص 374 عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، فضلا عن فحص 97 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، لافتا إلى الاشتراك في أعمال 24 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وفحص 23 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

وأوضح مدير المعهد أنّه جرى تعريف 1 عزلة فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات، وشراء 1 عزلة فطرية بقسم أمراض البصل والثوم والمحاصيل الزيتية، وشراء 6 جرامات من المركبات النانونية من معمل النانو بقسم حصر وتقسيم الفطريات، وفحص 18 طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة من الناحية المرضية.