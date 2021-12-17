محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «أسيوط - جحدم» الصحراوي

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق «أسيوط - جحدم الصحراوي الغربي»، وذلك للوقوف على سير الأعمال ضمن خطة المحافظة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق بها، وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب استثمارات جديدة، وذلك تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رصف الطريق بالكامل واستمرار أعمال التشجير

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بطريق أسيوط - جحدم، ورصف الطريق بالكامل، واستمرار أعمال التشجير ودهان البلدورات والمنشآت والمنازل المجاورة للطريق ورفع كافة المخلفات وتراكمات مخلفات البناء من على جانبي الطريق، بالتنسيق مع وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة ومركز ومدينة أسيوط.

كما تابع الأعمال التي يجرى تنفيذها باستخدام معدات وسيارات ولوادر وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وخاصة بمنطقة شركات البترول والأسمنت والكهرباء، وذلك لإظهار الشكل الجمالي للمدينة، موجهًا باستمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومشيدًا بالمشاركة المجتمعية لبعض الشركات وبالجهذ المبذول في أعمال التطوير ورصف الطرق بالمدينة وخلق شرايين جديدة للتنمية، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمات أفضل وحل كافة المشكلات التي قد تواجه المواطنين في كافة القطاعات.

أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها بالمحافظة حالياً هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، معلنًا عن متابعته المستمرة في جولاته الميدانية لأعمال الرصف وتطوير وصيانة شبكات الطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة ومتابعة جودة الأعمال التي يجري تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية.