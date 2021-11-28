رصف 17 شارعا وتوعية المزارعين بطرق الري الحديثة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال الرصف بشوارع منطقة نزلة عبداللاه بحي شرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق وتحسين حالتها، لتسهيل الحركة الرورية.

وأوضح محافظ أسيوط حرصه على تقديم كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتنفيذ مثل تلك المشروعات، خاصة مشروعات الرصف والبنية التحتية لتحقيق الأمان والسلامة، وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتي تساعد في عمليات التنمية التي نهدف لتحقيقها.

رصف الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري

وقال أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط إنه جاري رصف 17 شارعا بمنطقة نزلة عبداللاه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، طبقاً للخطة الموضوعة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المنطقة وتغيير واقعهم إلى الأفضل.

التوعية بأهمية الري الحديث والتسميد الحيوي

في سياق آخر، التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة إحسان حسين محمد رئيس الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة والوفد المرافق لها، والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وذلك لمناقشة تفعيل الجهود ودعم أنشطة وزارة الزراعة في التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والتسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وأهمية تدوير المخلفات الزراعية لمجابهة ظاهرة الحرق المكشوف بالإضافة إلى إنتاج واستخدامات نبات الأزولا.