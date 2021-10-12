محافظ أسيوط: استكمال أعمال رصف طريق «ساو - أمشول» بديروط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، لافتاً إلى الاهتمام بتحسين ورفع كفاءة الطرق والشوارع خاصة الرابطة بين القرى والمراكز لتسهيل حركة النقل سواء عن طريق الرصف أو التمهيد طبقاً للامكانات المتاحة.

وأضاف محافظ أسيوط في بيان صحفي، أنه تم استكمال أعمال الرصف بطريق «ساو- أمشول»، بمركز ديروط ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وكلف محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه ورئيس الوحدة المحلية القروية بمتابعة الأعمال والتأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المقررة والتنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحدد مشيراً إلى استكمال تنفيذ الخطة المقررة لأعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد لتحقيق الأمن والسلامة على الطرق قدر الإمكان وتلبية لطلبات واحتياجات المواطنين.

وفي السياق، ناقش محافظ أسيوط آخر المتسجدات وما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وطلبات التقنين التي تم تقديمها في وقت سابق فضلاً عن الملفات التي تم فحصها والأراضي التي تم معاينتها والتقييم الفني والتسعير الخاص بها تمهيداً لتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً باسترداد حق الشعب وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ منظومة تقنين أراض املاك الدولة وفقاً للقانون وبناءاً على الإجراءات والقرارات الخاصة بها لافتاً إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام و تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء منه وتحرير العقود اللازمة.

جاء ذلك خلال بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ، والعميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد المحافظة ، وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ، ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين اراض أملاك الدولة بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية.