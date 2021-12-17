«نادين نسيب نجيم» تنفعل على جمهورها بسبب مسلسل «صالون زهرة»

هاجمت الممثلة اللبنانية «نادين نسيب نجيم»، إحدى متابعاتها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، وذلك بعد ما انتقدت الإعلان عن تقديم جزء ثان من مسلسلها «صالون زهرة»، قائلة إن فكرة العمل لا تتحمل تقديم جزء جديد، وطلبت منها التركيز على عمل جديد، وهو ما أدى إلى غضب «نجيم» لترد عليها ساخرة: «حبيبي لقيتلك وظيفة روعة.. تعي اشتغلي كاتبة موهبتك فظيعة».

جمهور نادين نجيم: «صالون زهرة» لا يتحمل جزء ثان.. والفنانة تهاجم

وكانت البداية عندما علقت إحدى المتابعات على لقاء تلفزيوني مع المنتج صادق الصباح، يكشف عن تقديم جزء ثان من «صالون زهرة»، قائلة: «إن شاء الله تكون مزحة صالون زهرة ما بيتحمل جزء تاني، رح يكون ممل ما في شي مهم نهايته كانت حلوة وخلاص، ونادين مستحيل تعمل جزء تاني لمسلسلاتها ما بتحب تكرر مبتغلط هيك غلطة»، وردت الممثلة اللبنانية على الفتاة وطلبت منها الحكم على العمل بعد المشاهدة.

ولكن تعليق متابعة أخرى أدى إلى غضب نادين نجيم، عندما علقت قائلة: «بربك نادين إذا عشرين عشرين بقصته الجميلة ضليتوا تعملوا جلسات وما لقيتوا فكره منيحة تدخلون بيها الجزء الثاني ..بدك تعملي من صالون زهرة، يا ريت لو صح تراجعي القرار لأنه ما بيتحمل بالمره جزء ثاني».

صادق الصباح يعلن تقديم جزء ثاني من «صالون زهرة» بعد رمضان

وأعلن المنتج صادق الصباح في لقاء تلفزيوني عن استعداده لتقديم جزء ثاني من مسلسل «صالون زهرة»، على أن يبدأ تصويره بعد موسم الدراما الرمضانية، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل في سبتمبر الماضي.

وكشف المنتج اللبناني عن مسلسل جديد بعنوان «المشرحة»، مكون من 10 حلقات، بطولة الفنانة درة، ومن المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة على منصة «شاهد».