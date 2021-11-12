نادين نجيم: هعيش سعيدة بعد طلاقي.. ومش عايزة سيرتي تبقى على كل لسان

قالت الفنانة نادين نجيم، إنها تستطيع الدفاع عن نفسها، ورغم مظاهر الحسن التي تتصف بها، إلا أنها تعاني من آلام دفينة بداخلها، ولا تفصح عنها لأحد.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي على قناة «cbc»: «لما تشوفوا حد بيضحك اعرفوا إن فيه معارك يخوضها، وأتعامل مع الرجال بحذر شديد، وأتحدى مخاوفي».

أكثر شيء كانت تخاف منه

وتابعت: «أن طلب الطلاق من زوجي السابق كان أكثر شيء بخاف منه في الحياة بسبب تداعياته، لكن لما بحسب المميزات والسلبيات وبوصل لطريق مسدود لازم أطلبه، وأخدت قرار هنعيش سعداء أنا وأولادي غصب عن الكل».

وأوضحت أن المرأة عندما تطلب الطلاق، فإن زوجها يستخدم أبناءهما وسيلة للضغط عليها على أمل التراجع عن قرارها، معقبةً: «أحيانا بيحصل كذب ويخترع حاجات عشان يكسر من أمومتها، وفي أوقات كتير بيبقى القانون ظالم، ويبعد الابن عن أمه».

حياة الشهرة والنجومية لا تدوم

وأشارت الفنانة نادين نجيم، إلى أن آخر ما يهمها النجومية والشهرة، لأنها من الأشياء التي لا تدوم، وقالت: «مش فارق معايا القيل والقال، رغم إن فيه شائعات ما لها طعم، لكن ما يهمني هو الأبناء».

وتابعت: «حاربت عشان أولادي، وأنا ساكتة عن حقي وأقدر أقول الحق كله، لكن مش هعمل كدة لأنني أحترم أبنائي، ومش عاوزة سيرتي أو سيرتهم تبقى على كل لسان».

وقالت: «من يحاربونني أشخاص ضعفاء، وأعرف جيدا أن الحقيقة موجودة عندي والمحكمة والمحامي وعند أولادي، وآخر همي هو أن أرد على الشائعات أو أن أتحدث عن مشكلاتي، رغم أنني أبكي كثيرًا في بعض الأحيان وأكون قريبة من الإفصاح عن حقيقة ما حدث، لكنني أتراجع حتى لا يقول أبنائي أنني تسببت لهم في مشاكل».