منى الشاذلي تمازح نادين نجيم بسبب رشاقتها: رفعك بيستفزني.. مش طايقاكي

قالت الفنانة نادين نجيم، إنها لا تنزعج من بعض الانتقادات التي تطالها بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها، موضحةً: «اللي بشوفه بعمله، والموضوع حرية شخصية بحتة، وفي النهاية أنا ما حصلتش على لقب ملكة جمال لبنان في عام 2004، صدقة أو شفقة، محدش لمني من الشارع وادوني اللقب».

وأضافت نجيم، خلال حوارها ببرنامج «معكم»، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي على قناة «cbc»، الخميس، أنها حصلت على اللقب بعد منافسة شرسة ومثّلت بلادها في الخارج: «لما يكون أساس الجمال موجود لازم أحافظ عليه، ومينفعش أهمله، وكل امرأة لازم تهتم بجمالها، ومفيش امرأة معندهاش نقطة الجمال».

أنتقد نفسي كثيرًا لأنني لا أمارس الرياضة كثيرًا

ودعت نادين نجيم، النساء إلى الاهتمام بصحتهن وبشرتهن والذهاب إلى الجيم: «أنتقد نفسي لأنني لا أمارس الرياضة كثيرًا، لكن الحقيقة أن عملي يسرق مني وقتا كبيرًا، وبعض النساء لا يعتنين ببشرتهن لكنهن يفضلن ممارسة الرياضة.. الناس دي بتستفزني».

رفعك بيستفزني

في المقابل ردت ألأغعلامية منى الشاذلي مقدمة البرنامج، على نادين نجيم، قائلة: «انتي رفعك اللي بيستفزني، أنتي عمرك ما تخنتِ»، لتجيب ملكة جمال لبنان السابقة، إن وزنها زاد كثيرًا بعد انفجار مرفأ بيروت بواقع 8 كجم: «مش بطلع على الميزان لكن بشوف الهدوم، ولو مقاسي زاد أقدر أنقص وزني، والمعدل هو 83 كجم»، وهو ما دفع مقدمة البرنامج إلى ممازحتها بسبب قدرتها الكبيرة في الحفاظ على وزنها، وقالت: «مش طايقاكِ».

وواصلت الإعلامية المصرية: «خرجت عن السياق لكن من حقي إني أعبر عن مشاعري، قوام عارضة أزياء»، لترد نادين نجيم قائلةً: «على فكرة فيه كتير مش طايقيني».