الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها بعد خفض سعر الفائدة

قالت وكالة اسوشيتدبرس إن البنك المركزي التركي خفض مرة أخرى سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس لليرة التركية على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين التي تجعل من الصعب شراء المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، ما أدى إلى انخفاض عملة البلاد إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي، وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها خفضت السعر من 15% إلى 14%، رغم أن التضخم وصل إلى 21%، وفقًا لبيانات رسمية.

خفض الفائدة يتماشى مع سياسات الرئيس التركي

وتابعت الوكالة إن ذلك يتماشى مع سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان يضغط من أجل خفض تكاليف الاقتراض لتعزيز النمو والصادرات والاستثمارات قبل الانتخابات في غضون عام ونصف، وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية منذ سبتمبر، في عكس للسياسة الاقتصادية التقليدية المتمثلة في رفع أسعار الفائدة لتخفيف التضخم المرتفع، ويقول الرئيس التركي إن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم وأعلن نفسه عدوًا لتكاليف الاقتراض المرتفعة.

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها

وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى تاريخي لها عند 15.28 مقابل الدولار الأمريكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس وسط احتمالية لخفض جديد لسعر الفائدة ثم مددت خسائرها عقب القرار، وجرى تداول الليرة عند 15.60 مقابل الدولار، بانخفاض 5% عن إغلاق يوم أمس الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن العملة التركية فقدت نحو نصف قيمتها منذ بداية العام، كما تدخل البنك أربع مرات في الأسابيع الأخيرة ببيع العملات الأجنبية في محاولة لدعم الليرة، لكن الإجراء فشل في وقف انخفاض قيمتها، وتسبب ارتفاع أسعار المستهلكين وانخفاض قيمة الليرة في معاناة الكثير من الاتراك لتغطية نفقاتهم، وتكونت طوابير طويلة خارج الأكشاك التي تديرها البلدية لبيع الخبز بأسعار مخفضة.

واتهم زعماء حزبين معارضين الرئيس التركي بسوء إدارة الاقتصاد بشدة ودعوا إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، بينما يصر هو على إجراء الانتخابات في عام 2023 كما هو مقرر.