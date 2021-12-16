فرنسا تتجه لفرض قيود على القادمين من بريطانيا بسبب تفشى «أوميكرون»

تتجه السلطات الفرنسية لفرض قيود على القادمين من بريطانيا، بسبب تفشى متحور كورونا الجديد «أوميكرون» ومن المقرر أن تضع فرنسا قيودا على أسباب السفر.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أن السلطات ستفرض قيودا على الوافدين من بريطانيا بسبب حالات الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، وستضع قيودا على أسباب السفر، كما ستطلب عزلا صحيا لمدة يومين عند وصول البلاد، ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إنه سيتم الحد من الرحلات السياحية أو التجارية من بريطانيا إلى فرنسا، على الرغم من أن المواطنين الفرنسيين سيظلون قادرين على القيام بهذه الرحلات، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

قيود فرنسية للسفر على القادمين من بريطانيا

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إلى أن كل القادمين من بريطانيا سيكونون في حاجة إلى إظهار اختبار سلبي للفيروس يكون قد أجري قبل أقل من 24 ساعة، وإجراء الاختبار مرة أخرى عند الوصول والعزل في مكان يختارونه لمدة 48 ساعة على الأقل في انتظار النتيجة.

وتعقد الحكومة الفرنسية اجتماعا بخصوص الحماية من الفيروس غدا الجمعة يتناول الضغط المتزايد على المستشفيات في فرنسا بسبب زيادة الإصابات في الأسابيع الأخيرة.

لا يزال متحور دلتا هو السائد في فرنسا، لكن أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة في بريطانيا لدرجة أنه يثير مخاوف على الجاني الآخر من القنال الإنجليزي.

بريطانيا تسجل 78 ألف إصابة و165 وفاة

وسجلت المملكة المتحدة أكبر عدد من الإصابات الجديدة المؤكدة بكوفيد – 19 أمس الأربعاء منذ بدء الجائحة، وحذر كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا من أن الوضع من المرجح أن يزداد سوءا حيث يتسبب المتحور أوميكرون في موجة جديدة من المرض خلال عطلة عيد الميلاد.

وسجلت السلطات الصحية البريطانية 165 حالة وفاة، و78 ألفا و610 إصابة جديدة أول أمس في أعلى زيادة يومية في للوفيات تسجلها بريطانيا منذ 11 شهرا.

ويبلغ بذلك إجمالي المتوفين في المملكة المتحدة، خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بـ«كوفيد-19»، 146 ألفا و627 حالة، وارتفع العدد التراكمي للإصابات المؤكدة، المسجلة منذ ظهور الوباء، إلى 11 ملايين و10 آلاف و286 إصابة.