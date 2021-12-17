5 قوافل متنقلة لتلقيح المواطنين ضد كورونا في مركز تلا بالمنوفية

نظمت الإدارة الصحية بتلا في محافظة المنوفية، 5 قوافل متنفلة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في قرى مركز تلا، في يوم واحد، وسط اهتمام كبير من مديرية الصحة في المنوفية بزيادة أعداد القوافل المتنقلة لتطعيم جميع أبناء محافظة المنوفية باللقاح في ظل توجيهات الدولة بضرورة تطعيم المواطنين باللقاح حفاظا علي المواطنين.

أيريني إسكندر: 5 قوافل متنقلة في يوم واحد للقاح كورونا

وقالت الدكتورة أيريني إسكندر مدير الإدارة الصحية بتلا، إنه تم عمل 5 قوافل متنفلة في يوم واحد بقري مركز تلا، حيث أطلق قوافل طبية لتلقيح المواطنين ضد كورونا في قرية طنوب، وفي قرية كفر ربيع، وفي قرية زرقان أمام أحد مساجد القرية، وفي قرية زنارة، وفي قرية كمشيش، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلي جميع المواطنين للحصول علي لقاح كورونا.

إسكندر: أشكر جميع الأطقم الطبية على دورها في مواجهة كورونا

وأضافت مدير الإدارة الصحية بتلا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القوافل المتنقلة للقاح فيروس كورونا لا يشترط فيها التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة، وإنما يتوجه المواطن إلى مكان تلقي اللقاح حيث يقوم مدخل البيانات بتسجيل البيانات للمواطن ثم يتلقى العلاج في نفس الوقت، موجهة الشكر لكافة الأطقم الطبية التي تعمل على تلقيح المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المنوفية

علي صعيد متصل، كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة في المنوفية، عن انخفاض طفيف في اعداد الإصابات بفيروس كورونا في مستشفيات العزل في المنوفية، مطالبا الجميع بالحصول علي لقاح فيروس كورونا واتباع الإجراءات الوقائية، خاصة البعد عن أماكن الزحام، وارتداء الكمامه، خفاظا علي سلامة وصحة الجميع .