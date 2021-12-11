مستورد: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من بروتين الأسماك ونصدر 35 ألف طن

تسعى مصر للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية خلال الـ5 السنوات القادمة، حيث أدت الزيادة في كمية الإنتاج السمكي إلى خفض واردات مصر من الأسماك.

إنتاج مصر من الأسماك:

يبلغ إنتاج مصر من الأسماك نحو 2.2 مليون طن منها 80% من الاستزراع السمكي، و20% من المصايد الطبيعية بزيادة 100 ألف طن عن العام الماضي، وذلك بحسب تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية.

أنواع الأسماك التي لا تستطيع مصر إنتاجها

وقال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية ومستورد، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج بروتين الأسماك، بجانب تصدير ما يقرب من 35 ألف طن سنويًا ويتم استيراد 300 ألف طن من الأسماك المملحة والأنواع غير الموجودة بمياه البحرَين المتوسط والأحمر أو نهر النيل.

أضاف لـ«الوطن» أن هذه الأسماك لا تنتج في البحار التي تطل على مصر، مثل أسماك الهارنج التي تعتمد عليه مصانع الرنجة وكذلك الأسماك رخيصة القيمة، مثل الماكريل والهورس ماكريل، مشيرًا إلى أن دي منظومة طبيعية لا دخل للإنسان بها، معقبًا: «نظام من عند الله رزق من عند الله لا يعلمه إلا هو».

وقال أحمد صقر، إن الإنتاج الكلي لمصر بلغ 2.2 مليون طن سنويًا، واستهلاك المواطن المصري من الأسماك بلغ 21 كيلو جرام، موضحًا أن الدولة أقامت عددًا من المشروعات العملاقة في مجال الثروة السمكية، تؤكد أننا ماضون في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

المشروعات التى تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

ولفت نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إلى أن الدولة أقامت عددًا من المشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها مشروع، مشروع بركة غليون بمحافظة كفرالشيخ، وشرق التفريعة، والديبة، إضافة إلى تطوير 4 مفرغات جديدة أحدها عملاق في محافظة الإسماعلية، ومفرغ في منطقة «أشتون الجميل والرسوة» بمحافظة بورسعيد.

وأوضح أن هناك مشروعات سمكية أخرى، مثل مفرغات محريات بطاقة 500 ألف زريعة محريات، مؤكدًا أن كل هذه المشروعات تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك مع فائض للتصدير، إذ أصبحت مصر الأولى إفريقيًا والسادس عالميًا في مجال الاستزراع السمكي، والثالث عالميًا في إنتاج البلطي.

وقال إن هذا يأتي بالإضافة إلى إعداد خطة تنفيذية لتنمية الثروة السمكية، تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها، وفقا لتكليفات الرئيس السيسي، غير أنه تم إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في رفع المعاناة عن الصيادين.

المشروع القومي للاستزراع السمكي

ويعد المشروع القومي للاستزراع السمكي ببركة غليون، من أهم المشروعات التى أطلقها الرئيس، حيث كانت تحتل مصر المركز السابع عالميًا في الاستزراع السمكي، طبقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة «FAO»، وبعد هذا المشروع تقدمت إلى المركز السادس، كما تحتل المركز الأول إفريقيا في إنتاج الأسماك.