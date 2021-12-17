توجيه عاجل من «التعليم» لـ معلمي الحصة والمتطوعين: سلموا أوراقكم

شددت المديريات التعليمية على جميع الإدارات بضرورة التنبيه على معلمي الحصة بضرورة إحضار أصول المستندات التي تقدموا بها للاطلاع عليها ومراجعتها اعتباراً من أول أيام استلامهم للعمل بالحصة، مشددة على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية في شرح المقررات الدراسية.

وأكدت المديريات في مستندات رسمية حصلت «الوطن»، على نسخة منها، على جميع الإدارات التعليمية، بعدم مشاركة معلمي الحصة في أي أعمال خاصة بالامتحانات المقرر عقدها في شهر يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن جميع الأعمال المتعلقة بالامتحانات تقتصر على المعلمين الأساسيين.

تشكيل غرفة عمليات مركزية في كل مديرية

وأضافت المديريات، أنه يجرى حالياً الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في كل مديرية وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات، مشددة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المديريات، أنه غير مسموح بمنع أي طالب من دخول الامتحانات في حالة عدم تلقيه للقاح كورونا، مؤكدة أن الحصول على لقاح كورونا يتم بموافقة ولي الأمر كشرط أساسي، مشددة على ضرورة البدء في أعمال التطعيم تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

انتهاء عمل معلمي الحصة قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي

ونوهت المديريات إلى أن عمل معلمي الحصة ينتهي قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرة إلى أنه غير مسموح لأي معلم بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أنه هناك إجراءات وقائية مشددة في المدارس كتعقيم الفصول الدراسية بصفة مستمرة وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن التفاصيل الخاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي، موضحاً أن الامتحانات ستعقد ورقياً على مستوى كل مدرسة ووسط إجراءات وقائية مشددة، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.