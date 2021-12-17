ملتقيات توظيف من «الشباب والرياضة» للحاصلين على مؤهلات متوسطة وعالية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين والطلبة وجميع المؤهلات الدراسية، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، كما أنه ستنظم عدد من ملتقيات التوظيف المختلفة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، عن تفاصيل الوظائف الشاغرة من جانب وزارة الشباب والرياضة، وتفاصيل ملتقيات التوظيف، كالتالي:

وظائف شركة بن شاهين

تنظم شركة بن شاهين اليوم المفتوح لـ التوظيف يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021، على يبدأ الملتقى الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مندوب مبيعات HORECA2.

- مندوب مبيعات جملة.

- مندوب مبيعات تجزئة.

- سائق رخصه ثالثة فقط.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في القاهرة الكبري.

-أن يكون حاصل على مؤهل متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل عالي.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.

الحقوق والمميزات

- يتم تحديد المرتب حسب الخبرة لكل وظيفة.

- ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات عمل يتخللهم ساعة راحة.

- تمنح الشركة للعاملين يوم إجازة.

تمنح الشركة للعاملين تأمينات طبية وتأمينات اجتماعية وبدلات انتقال وعمولات.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف التوجه مباشرة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 مساء الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021 على عنوان الإدارة بـ 11 شارع نوال الدقي الجيزه عماره خير زمان.

وظائف شركة نون

تنظم شركة نون يوم مفتوح للتوظيف السبت 18 ديسمبر و الأحد 19 ديسمبر من الساعه 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، على عنوان مركز توزيع أبو رواش لشركة نون بداخل Logistics park طريق مصر إسكندرية الصحراوي خلف داندي مول أمام تكويل بيجو «البوابة الحمراء»، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مندوب توصيل «رخصة خاصة ورخصة درجة ثالثة».

2- أمين مخزن «خبره ودون خبرة».

الشروط المطلوبة

- المتطلبات لوظيفة مندوب توصيل «خريجين فقط، حاصل على رخصة خاصة أو رخصة درجة ثالثة – أنهى الخدمة العسكرية – يجيد استخدام موبيلات الحديثة Android – متفرغ تماما».

- أماكن العمل لوظيفة مندوب توصيل: «القطامية – العبور – مدينة نصر – أبو رواش أكتوبر – الهرم - العاشر من رمضان».

- المتطلبات لوظيفة أمين مخزن:‎ «خريجين فقط - أنهى الخدمة العسكرية للذكور – القدره على العمل في شفتات متغييرة - يجيد قراءة اللغة الإنجليزية – مكان العمل العاشر من رمضان».

- أماكن العمل لوظيفة أمين مخزن: «العاشر من رمضان».

حقوق ومييزات

- مواعيد العمل تكون 3 شفتات للذكور كل شفت 9 ساعات منهم ساعة راحة ويوم واحد إجازة.

- مرتبات مجزية يتم تحديدها في المقابلة وعقد سنوي.

- تأمينات اجتماعية وتأمينات طبية أسريه ومواصلات «خطوط الزقازيق - العاشر من رمضان - دائري المعادي - دائري المرج - الهرم - القناطر - جسر السويس - مصر الجديدة».