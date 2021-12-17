بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف الشروط

بمجرد أن يحصل الشاب على شهادة التخرج من الجامعة، يبدأ رحلته في البحث عن وظيفة شاغرة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وخصوصا تلك التي تكون في نفس مجال دراسته، وتعد البنوك من أكثر المؤسسات التي يبحث الخريجون عن وظائف شاغرة بها، وبشكل خاص من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وأعلن بنك الإسكندرية، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لوظائف شاغرة للخريجين، وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية والشروط المطلوبة، كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك الإسكندرية

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في حل رد المبالغ المدفوعة.

- أن يكون لديه خبرة 8 سنوات على الأقل في قيادة الفرق والمشاريع الموزعة عالية التأثير.

- أن يكون لديه مهارات حاسوبية جيدة جدا في برامج (مايكروسوفت أوفيس، إكسل).

- أن يكون قادرا على التواصل الجيد باللغة الإنجليزية ولغة الأعمال.

- أن يكون لديه مهارات تحليلية ممتازة ومهارات اتصال فعالة مع جميع مستويات المنظمة.

- أن يكون لديه مهارات إدارية جيدة جدا.

مسئوليات الوظائف في بنك الإسكندرية

- إدارة الفريق الذي يتعامل مع نزاعات العملاء فيما يتعلق بقواعد الجمعية.

- إدارة النزاعات التجارية وضمان الدعم المناسب في التعامل مع نزاعات المستحوذين.

- تنفيذ صلاحيات الجمعية وضمان الامتثال لأي قواعد ولوائح جديدة.

- المراقبة الوثيقة لوحدة GLs والتأكد من التعامل الصحيح مع الاستثناءات.

- إدارة المشاريع مع جميع أصحاب المصلحة في البنك حتى نفاذها إلى جانب المستوى المطلوب من الضوابط.

- وضع تحكم فعال لتجنب التأخير في معالجة نزاعات العملاء واتخاذ الإجراءات التصحيحية فورًا في حالة حدوث خطأ لتقليل أي مخاطر مالية.

- وضع المشاركة والتوصية بالتحسين على السياسات والعمليات والإجراءات لضمان استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية أو التشريعية ذات الصلة.