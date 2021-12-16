وظائف شاغرة في 3 بنوك.. الشروط والمهام المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت بنوك «كريدي أجريكول» و«العربي» و«الإسكندرية» عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المتاحة داخل تلك المؤسسات المصرفية، وذلك عبر موقع البنوك على «linkedin».

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، تستعرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم على النحو التالي:

وظيفة أخصائي مبيعات مباشرة من بنك كريدي أجريكول

ونوه البنك عبر «linkedin» عن عدد من الشروط للحصول على الوظيفة، وهي:

- التعامل مع العملاء وتقديم الخدمة حسب طلب العميل.

- الدوام من مقر الشركة على أن يكون كاملا.

- التقديم السريع للوظيفة يتم من خلال موقع البنك عبر «linkedin».

وظيفة رئيس وحدة تحميل التكاليف من بنك الاسكندرية

كما نوه بنك الإسكندرية عن حاجته لموظف يشغل وظيفة رئيس وحدة تحميل التكاليف، وجاءت شروطها والمهام المطلوبة على النحو التالي:

- خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في حل رد المبالغ المدفوعة.

- خبرة 8 سنوات على الأقل في قيادة الفرق والمشاريع الموزعة عالية التأثير

- مهارات حاسوبية جيدة جدا (مايكروسوفت أوفيس ، إكسل).

- تواصل جيد باللغة الإنجليزية - لغة الأعمال.

- مهارات تحليلية ممتازة ومهارات اتصال فعالة مع جميع مستويات المنظمة.

- مهارات إدارية جيدة جدا.

- إدارة النزاعات التجارية وضمان الدعم المناسب في التعامل مع نزاعات المستحوذين.

- علاوة على صلاحيات الجمعية وضمان الامتثال لأي قواعد ولوائح جديدة.

- المراقبة الوثيقة لوحدة GLs والتأكد من التعامل الصحيح مع الاستثناءات.

- إدارة المشاريع مع جميع أصحاب المصلحة في البنك حتى نفاذها إلى جانب المستوى المطلوب من الضوابط.

- ضع تحكمًا فعالًا لتجنب التأخير في معالجة نزاعات العملاء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية فورًا في حالة حدوث خطأ لتقليل أي مخاطر مالية.

- المشاركة والتوصية بالتحسين على السياسات والعمليات والإجراءات لضمان استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية / التشريعية ذات الصلة.

- التقديم السريع للوظيفة يتم من خلال موقع البنك عبر «linkedin».

وظيفة مدير علاقات النخبة من البنك العربي

ووضع البنك العربي عدد من الشروط للحصول على وظيفة مدير علاقات النخبة وهي:

- 4 إلى 6 سنوات في إدارة العلاقات وبيع المنتجات المالية / الاستثمارية مع بنك خاص دولي / إقليمي رائد.

- سجل مثبت في بناء العلاقات وإغلاق الأعمال.

- درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.

- الشهادات المهنية ذات الصلة (مثل CF21 "مستشار الاستثمار") ، CFA a plus.

- تواصل قوي ومهارات تواصل مع الآخرين.

التقديم السريع للوظيفة يتم من خلال موقع البنك عبر «linkedin».