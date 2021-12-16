وظائف شاغرة ببنك أبو ظبي الأول لخريجي التجارة ونظم المعلومات

أعلن بنك أبو ظبي الأول، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن وظائف شاغرة لخريجي كليات التجارة أو نظم المعلومات، وما يعادلها من شهادات، في إطار حرص البنوك على توفير فرص عمل للشباب بشكل دائم ومستمر.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك أبو ظبي الأول، والشروط المطلوبة، وفق ما أعلنه البنك، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق الرقمي أو الاتصالات أو نظم معلومات الأعمال أو أي مجال ذي صلة أمر لا بد منه.

- أن يكون الحد الأدنى من الخبرة للمتقدم لـ الوظائف 7 سنوات ذات الصلة في القطاع المصرفي والتسويق الرقمي.

- أن يكون لديه الخبرة في المدفوعات والخدمات المالية والتكنولوجيا.

- ان يكون لديه خبرة في تحسين الصفحات المقصودة ومسارات المستخدم.

- أن يكون على معرفة قوية بأدوات تحليلات موقع الويب، مثل تحليلات Google و netinsight و omniture واتجاهات الويب.

- أن يكون لديه معرفة بالعمل بأدوات عرض الإعلانات مثل DART.

- أن يكون لديه خبرة في إنشاء حملات Google Adword وتحسينها.

- أن يكون لديه معرفة عملية تطوير وقيود HTML و CSS و JavasScript.

- أن يكون لديه مهارات تحليلية قوية وتفكير قائم على البيانات.

مسؤوليات الوظائف

- أداء مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بالتسويق الرقمي والإعلام والعمل عن كثب مع نائب الرئيس والتسويق والاتصالات وفريق قيادة Magnati لتطوير العلامة التجارية واستراتيجية التسويق الرقمي لشركة Magnati في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا.

- تطوير وتنفيذ استراتيجية التسويق الرقمي لـ Magnati، بما في ذلك UX وUI وPerformance 360

- إنشاء وإدارة استراتيجية وسائل الإعلام الاجتماعية للجمهور المستهدف لبناء التواجد.

- ابتكار وتقديم ممارسات وأفكار تسويقية رقمية جديدة لتطوير التواجد والمشاركة عبر الإنترنت لـ Magnati.

- تطوير محتوى جذاب عبر الإنترنت، بما في ذلك clickbait والمنتديات ومقاطع الفيديو والرسومات والمدونات ومراقبة وتحليل نجاح المحتوى.

- توقع نمو حملات التسويق وعائد الاستثمار للحملات التسويقية.

- إنشاء وتحديد استراتيجية واضحة لتحسين محركات البحث.

- إدارة حملات وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

- العمل عن كثب مع العلامة التجارية والاتصالات لإنشاء محتوى فريد وجذاب يعتمد على التحليلات والاختبار.

- فهم Google Analytics وGoogle AdWords والأدوات الأخرى ذات الصلة لضمان المدخلات والمخرجات المثلى من الوكالات.

- مواكبة استراتيجيات المحتوى الجديدة عبر الإنترنت واتجاهات التسويق الرقمي؛ تطبيق هذه التقنيات الجديدة في تطوير الحملات وتحديث الحملات الحالية لتشمل معلومات جديدة.

- تطوير موقع ويب وإنشاء خطة مرور وإنشاء أهداف ومعايير.

- إنشاء تقارير أسبوعية أو شهرية عن أداء الحملة وتقديمها إلى القيادة عند الحاجة.

- الشراكة مع متخصصي الإعلانات والإعلام لتحسين أداء التسويق والإنفاق والوفاء بمؤشرات الأداء الرئيسية، مع تحقيق نتائج مستدامة.

- تطوير وتقييم والإشراف على تنفيذ بروتوكولات وإجراءات اختبار A / B.

إدارة جميع جوانب عمليات التسويق الرقمي

- إدارة جميع جوانب عمليات التسويق الرقمي.

- العمل عن كثب مع رئيس التسويق الرقمي في بنك أبوظبي الأول لتحسين تجمع الجمهور.

- استخدم القدرة التحليلية القوية لتقييم تجربة العملاء الشاملة عبر قنوات متعددة ونقاط اتصال العملاء.

- نقاط تحويل الأدوات وتحسين مسارات تحويل المستخدم غير المالية.

- تقديم منظور القيادة الفكرية لاعتماده عند الاقتضاء.

- تجربة يمكن إثباتها في قيادة وإدارة تحسين محركات البحث والتسويق عبر محرك البحث، وقاعدة بيانات التسويق، والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحملات الإعلان على الشبكة الإعلانية.