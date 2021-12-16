وظائف شاغرة من الشباب والرياضة بمرتبات مجزية.. للمؤهلات المتوسطة والعليا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، وفتح باب التدريب بالتعاون مع مجموعة من الشركات المختلفة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة تفاصيل الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة والشروط المطلوبة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

وظائف أكتف سبورت

أعلنت شركة أكتف سبورت عن حاجتها لعد من فرص العمل، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مدير فرع يتولى الإشراف الكامل على الدورة المستندية داخل الفروع وتوزيع المهام بين الأفراد مع استيعابهم لكامل التفاصيل.

2- نائب مدير فرع لمتابعة وتقييم مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في فروع الشركة بجميع المحافظات.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ للخريجين.

- الوظائف المتاحة للذكور والإناث.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- يتم تحديد المرتب حسب الخبرة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9.

- توفر الشركة تأمينات للعاملين.

وظائف شركة يونيون كوريير لخدمات البريد السريع

أعلنت شركة يونيون كوريير لخدمات البريد السريع حاجتها لوظائف شاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مراسلو دعم بنوك، لاستلام إصدارات وتسليم مرتجعات من وإلى البنوك من وإلى الشركة.

2- مراسلو بنوك، لاستلام وتسليم الكروت الخاصة بالبنوك من وإلى الشركة.

3- سائق (رخصة 1 - 2 - 3)، سائق سيارة دبابة صندوق مغلق لاستلام وتسليم الشحنات الخاصة بالبنوك من وإلى فروع الشركة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط أو مؤهل فوق متوسط أو مؤهل عالٍ (لا يشترط مؤهل للسائق).

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 45 عاما.

- مكان العمل يكون في القاهره الكبرى.

الحقوق والمميزات

- الرواتب لمراسلين دعم البنوك تصل إلى 2500، ولمراسلين البنوك 1500 + 1500 بدل، وراتب السائق تتراوح بين 3500 إلى 4000 جنيها.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي خاص وتأمين على الحياة.

وظائف مجموعة صيدليات سيف

أعلنت مجموعة صيدليات سيف حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- صيادلة (طالب – خبرة أو دون).

2- مبيعات داخلية تجميل (طالب أو خريج – خبرة أو دون).

3- موارد بشرية (طالب أو خريج – خبرة أو دون).

4- قسم التسويق، Social Media (طالب أو خريج – خبرة أو دون).

الشروط المطلوبة

- أماكن تدريب الصيادلة والتجميل (وسط البلد، الهرم، الإسكندرية، المهندسين، الشيخ زايد، ومصر الجديدة)، الإدارة: (موارد بشرية – Social Media) في مصر القديمة.

- الصيادلة (الفرقة الثالثة – الفرقة الرابعة – الفرقة الخامسة).

- مبيعات داخلية تجميل يشترط التفرغ التام.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الشاغرة المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة، ملء الاستمارة الخاصة بكل وظيفة على حدى والموجودة على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيس بوك.