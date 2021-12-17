تفاصيل مداهمة أوكار «البودرة» في الإسماعيلية.. سقوط 6 تجار في 48 ساعة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الإسماعيلية، بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني، والأمن العام، ومديرية الأمن في ضبط عدد من العناصر الإجرامية المروجة للمواد المخدرة وخاصة الهيروين.

ووجهت الإدارة حملاتها في نطاق مدينة الإسماعيلية ومنطقة الصحي والجمال ومركز ومدينة أبوصوير ومركز فايد لضبط اشهر مروجي المخدر.

سقوط دولاب السوزوكي المتحرك

نجح ضباط البحث الجنائي في الإسماعيلية في ضبط ثلاث عناصر إجرامية خطيرة استخدموا سيارة سوزوكي للمرور على عملائهم في مختلف مدن المحافظة لترويج مخدر الهيروين.

وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية إلي قيام شخصين أحدهما له سجل إجرامي باستغلال صديقه الذي مر بضائقة مالية للاتجار في البودرة والتربح السريع من ورائها.

واستعان المتهمان بشخص ثالث لمساعدتهما في التحرك في المناطق الأكثر شهرة لبيع المخدرات بها باعتباره مدمن وعلي علاقة بغالية المدمنين مقابل منحه جرعات مجانية من مخدر الهيروين.

ونجح ضباط المكافحة في تحديد أماكن تحرك المتهمين ومراقبتهم أثناء تحركهم بالمخدر والقت الحملة القبض عليهم وبحوزتهم كميات من الهيروين المخدر، وهم حسان 40 سنة مسجل خطر فئة «أ» وسبق اتهامه في أكثر من 37 قضية، وأحمد 36 سنة عاطل ومسجل خطر سرقات عامة، وشخص ثالث حاول الفرار بالسيارة وتم ضبطه.

القبض على 3 تجار في السحر والجمال وأبوصوير

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية في ضبط ثلاث أشخاص احدهم مقيم بمركز ومدينة أبوصوير وشخصين في منطقة السحر والجمال.

وألقت حملة مكبرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على شخص وبحوزته أسطوانتين لمخدر الهيروين ومبلغ مالي خلال تحركه بدائرة أبوصوير بعد تأكيد التحريات لتجاره في مخدر الهيروين الخام.

كما نجحت في ضبط شخصين بمنطقة السحر والجمال بكمية من مخدر الحشيش اعترف بحيازته بقصد الاتجار.