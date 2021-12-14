إصابة شاب في انقلاب دراجة نارية في الإسماعيلية

أصيب شاب بكسور وإصابات مختلفة جراء انقلاب دراجة نارية علي طريق الإسماعيلية بورسعيد ظهر اليوم الثلاثاء نقل على إثره إلى المستشفى.

وقد تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب الدراجة رقم «ط هـ ن 8516» قرب مركز ومدينة القنطرة غرب.

نقل المصاب إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى «أبو خليفة» للطوارئ لتلقى العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية، إن المصاب يدعى «محمد عزت عبد السلام» 22 سنة، مقيم بمدينة القنطرة غرب، ومصاب بكسر في الترقوة وسحجات وكدمات في مختف أنحاء الجسم.

وأضافت المصادر الطبية، أنه تم استقبال المصاب في قسم الطوارئ في المستشفى وعمل الإشاعات والفحوصات الطبية الخاصة له للاطمئنان على عدم وجود أي نزيف داخلي.