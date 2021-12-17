تسليم ودفن جثمانين عثر عليهما داخل منازلهما بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بدفن جثمان شخصين عثر عليهما متوفيان في محافظة الإسماعيلية بعد التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة مع تسليم الجثمان إلى ذويهما.

دفن جثمان مهندس توفي بهبوط حاد في الدورة الدموية

وتسلم أقارب مهندس في الستينيات من العمر جثمانه من ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي بعد مناظرة مفتش الصحة الجثمان والتأكد من وفاته الطبيعة.

وكان قد ابلغ أحد العاملين مع المهندس صباح أمس شركة النجدة بعدم رده علي الهاتف المحمول أو استجابته لفتح باب الشقة بمنطقة الجامعة القديمة بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

ونجح ضباط الشرطة مع الأهالي في الدخول إلى شقة المهندس وعثروا عليه متوفيا، أثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته في الحال.

وانتقل ضباط البحث الجنائي في قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي إلى مكان البلاغ لفحص الواقعة وبسؤال جيرانه والتأمين معه وتبين أنه مغترب واستأجر شقة لعمله في أحدي الشركات الهندسية التي تعمل شرق القناة في مشروع ميناء شرق التفريعة.

دفن جثمان شاب عثر عليه متوفيا بشقته في القصاصين

وأمرت جهات التحقيق أيضا بتسليم جثمان شاب عثر عليه متوفيا داخل منزله بمركز ومدينة القصاصين لعظم وجود أي شبهة جنائية بعد نقله لمشرحة مستشفي القصاصين.

وكان قد ابلغ أهالي القصاصين بوجود جثة لشاب في الثلاثينيات من العمر داخل شقته مع احتمالية وجود شبهة جنائية لتغيبه لفترة علب حد قولهم.

وانتقل المقدم سيد عبد العال رئيس وحدة مباحث القصاصين إلى مكان البلاغ لفحصه فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ علي الجثمان وفحصه لوجود بعض التغيرات علي جسده.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة وان الوفاة طبيعية فيما أمرت النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه ودفنه.