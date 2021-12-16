لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري

عقدت لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة، وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنيه الفيديو كونفرانس.

الاجتماع يناقش جدول أعمال منتدى المنظمات الأهلية المقبل

تناول الاجتماع مناقشة جدول أعمال منتدى المنظمات الأهلية المقبل المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، والتأكيد على ضرورة فهم دور المنتدى كمساحة للتنسيق وتبادل الخبرات بين الجمعيات الأهلية المعنية بالمرأة، ومراجعة أنشطة المنتدى خلال عام كامل، بالإضافة إلى تحليل نتائج هذه الأنشطة وتحديد أولويات العام المقبل للمنتدى ومناهج جديدة للعمل خلال عام المجتمع المدني.

توصيات للمشاركة في عام المجتمع المدني 2022

وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات للمشاركة في عام المجتمع المدني 2022 منها أهمية وجود ورقة سياسات أولية خاصة بكل فريق من فرق المنتدى، وتطوير ورقة السياسات العامة للمنتدى لتحديد اقتراحات مشاركة المنتدى والاحتياجات والمطالب لتيسير المشاركة في عام المجتمع المدني، والتوصية بالبدء في إجراء تخطيط استراتيجي للمنتدى، والاستماع بنسبة أكبر لأعضاء المنتدى والأخذ بمقترحاتهم واهتماماتهم خلال وضع أولويات العمل في العام المقبل.