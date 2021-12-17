80 ألف يحضرون حفل «سلمان خان» في موسم الرياض

شارك الفنان الهندي «سلمان خان»، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، في حفل حاز الأكثر جماهيرية بحضور 80 ألف شخص ليتفوق علي حفل «جاستن بيبر و بيتس».

سلمان خان يتفوق جماهيرياً والسبب حفله

وتفوق الفنان الهندي سلمان خان، بحفله الأعلى جماهيرياً على حفل الفرقة العالمية «BTS»، وحفل الفنان العالمي جاستن بيبر، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما تعد هذه الزيارة هي الثانية للفنان الهندي سلمان خان بموسم الرياض، حيث شارك في الموسم الاول وتمت محاورته عن طريق «ريا ابا راشد»، وسط حضور ضخم من الجماهير، ويبدو أن السعودية سوف تحتل مكانة كبري لدي سلمان خان بعد هذه المشاركة.

لم يكن سلمان خان، الفنان الهندي الوحيد المشارك بموسم الرياض، بل أيضا تميز الزوجان الشهيران «ديبكا بادوكون وزوجها رانفير سينج»، المشاركين بالفعاليات لعرض فيلمهما الجديد «83».

وكانت إطلالة الزوجين الهنديين رانفيير سينج، وديبكا بادكون، لافتة للأنظارعلى السجادة الحمراء بموسم الرياض، وهذا معتاد منهم من أناقة ديبكا و غرابة أزياء رانفير، كما استطاعا أيضاً جذب انتباه العديد من الجماهير منذ لحظة وصولهم.

إطلالة رانفيير سينج

كما قام الفنان الهندي رانفير سينج، باختيار إطلالة من حقبة الثمانينات، وربما يرجع هذا بسبب فيلمه الجديد «83»، والذي تحكي قصته تلك الفترة، فضلا عن قيامه بحركات مضحكة على السحادة الحمراء وتعليق الجمهور «علمهم إزاي يققوا علي السجادة الحمراء»، مازحين.

سلمان خان يستعد لاطلاق فيلم «تايجر زند هاي»

ويستعد الفنان الهندي سلمان خان لإطلاق فيلمه الجديد «تايجر زند هاي»، كما أعلن خان أنه قريبا سوف يقوم بتصوير فيلم داخل السعودية دون أي تفاصيل عنه، كما أصدر سلمان خان فيلم انتيم في شهر نوفمبر وحقق نجاحا هائلا بالسينما الهندية.