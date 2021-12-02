سلمان خان وأيوش شارما يشاركان أهان شيتي وتارا بعرض فيلم «Tadap»

حضر الفنان سلمان خان وأيوش شارما، العرض الخاص لفيلم «Tadap»، لأهان شيتي وتارا سوتاريا، والذي من المقرر أن يتم إطلاقه في دور العرض بالسينما الهندية يوم 3 ديسمبر2021.

أبطال فيلم «Antim » في العرض الخاص لفيلم «Tadap»

واعتاد الفنان الهندي سلمان خان، على دعم أصدقائه، على الرغم من انشغاله بمراقبة نجاح فيلمه «Antim: The Final Truth»، الذي أصدر في الـ 25 من نوفمبر، لكنه قرر أن يذهب للعرض الخاص لفيلم «Tadap»، من أجل دعم أهان، نجل صديقه سونيل شيتي، وتشاركه البطولة تارا سوتاريا.

ورافق سلمان خان، الهندي أيوش شارما، الذي يشاركه بطولة فيلم «Antim: The Final Truth»، وأشاد الجميع بدعم الأول لزملائه وأبنائهم.

مظهر سلمان و أيوش في العرض الخاص

تزين كالعادة سلمان خان من أجل حضور العرض الخاص لفيلم «tadap»، وارتدى تيشرت نبيتي اللون، كان يعلوه قميص أخضر زيتوني، يكتمل مظهره بالكامل بنطال جينز ملتوي من الدنيم وشعر مبلل تمامًا.

بينما ارتدى أيوش شارما، جاكت كاجولن وبنطال جينز أيضًا، وشعر مصفف.

تفاصيل فيلم «tadap»

يشار إلى أن فيلم «tadap»، من بطولة أهان شيتي وتارا سوتاريا، إخراج ميلان لوثريا، وهو رومانسي، ويعد نسخة مقتبسة من فيلم التليجو، «RX 100»، الذي تم إصداره عام 2018، وبدأ التصوير الرئيسي للفيلم في أبريل 2019، ومع ذلك أدى إغلاق COVID-19، إلى عدة تأخيرات في الإنتاج.

وبجانب سلمان خان، وأيوش شارما، حضر العرض الخاص شقيقة أهان، أثيا شيتي، برفقة لاعب الكريكت كيه إل را هول، الذي تواعده وعلى وشك إعلان خطبتهم، وانضم إليهم أيضًا، كلا من كيم شارما، وليندر بيس، وبالطبع حضر والدي أهان وأثيا، الفنان سونيل شيتي وزوجته.

دعم سلمان خان لـ أثيا شيتي

يذكر أن سلمان خان، قد ساعد شقيقة أهان، أثيا شيتي، بخوض أول تجاربها في بوليوود، حيث أنتج لها فيلم «توم هاري هيرو»، وشاركها البطولة سوراج بانشولي، ولم يشارك الأول كممثل بالفيلم، بل لدعمها أيضا، فقام بغناء أغنية الفيلم الرئيسية، وقام بتصويرها فيديو كليب، دعايةً لفيلمهما.