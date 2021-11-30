سلمان خان عن دوره في «Antim: The Final Truth»: كنت متخوفا من الشخصية

علق الفنان الهندي سلمان خان، على شخصيته في فيلم «Antim: The Final Truth»، الذي تم إطلاقه يوم 25 نوفمبر الماضي، على إنه كان متخوفا من القيام بها بالرغم من دراستها بشكل جيد، وفقا لتصريحاته في ندوة خاصة أقيمت أمس بمقر الموقع الهندي «بينك فيلا».

تعليق سلمان خان عن دوره في فيلم « Antim: The Final Truth»

يقوم سلمان خان، بدور الظابط راجفير، في فيلم « Antim: The Final Truth»، ويتميز بالهدوء التام خلال أحداث الفيلم، لكن الهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث إنه قوي الشخصية ولكن يتصرف بحكمة، لم يكن الضابط العصبي، الذي تنبثق من عيونه الاحمرار، لكنه يمتاز بالظابط الرزين في انفعالاته، فكانت الشخصية سهل ممتنع.

وقال سلمان خان: كانت لدي هذه الشخصية في ذهني وعرفت بالضبط كيف أردت أن ألعبها، ولكن أثناء تصويرها، شعرت بالخوف قليلاً لأن الشرطي لم يفعل أي شيء، كما يصر، مضيفًا: «ولكن بعد ذلك حصلت على الثقة وقررت خوض التجربة».

وتابع خان، أن أيوش شارما، يلعب شخصيته بالفيلم، بطريقة القوة، قوة وإذا فعلت الشيء نفسه، فإن تأثير شخصيته يضعف، لذا فإنني قررت أن أكون رجلا هادئا يعرف قوته، يتعرض للإذلال ولكنه يعرف في الوقت نفسه كيف يذل الآخرين، وكل هذا يحدث بابتسامة على وجهه.

كما صرح سلمان خان، أثناء الندوة، بأنه يعلم أنه بالسنوات الـ 5 الأخيرة، مهتم بأفلام الأكشن والإثارة فقط، وبالرغم من نجاح هذه الأفلام إلا أنه يعلم أن الجمهور مشتاق لأفلامه العائلية، وقال راهول «كاتب هندي» مشهور بالأفلام العائلية: سوف يقدم لي فيلم عائلي قريبا، وغالبا سوف يكون كوميديا أيضا، كما تحبونني دائما.

يذكر أن سلمان خان، يقوم بتصوير فيلم «تايجر4» الآن، وسوف يتم الإعلان عن موعد إطلاق الفيلم المنتظر قريبا، وتشاركه البطولة كاترينا كيف أيضا.