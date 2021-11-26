سلمان خان يعلن إطلاق فيلمه الجديد غدا بدور العرض الهندية

يستعد الفنان الهندي سلمان خان، لإطلاق فيلمه الجديد «ANTIM: The Final Truth»، الذي تشاركه البطولة فيه الفنانة عيوش شارما، غدا، في دور السينما الهندية، وهو من إنتاج خان.

وشارك الفنان الهندي سلمان خان، منذ قليل، مقطعا دعائيا جديدا لفيلمه «ANTIM: The Final Truth»، مؤكدا أن موعد إطلاقه سيكون غدا في دور السينما الهندية، معلقا، «الفيلم غدا في دور السينما».

احتفال سلمان خان بعيد ميلاد والده

واحتفل سلمان خان، امس بعيد ميلاد والده، الكاتب والمنتج سليم خان، وسط أجواء عائلية، مع أشقائه.

وشارك الفنان الهندي سلمان، المقطع الترويجي للفيلم، منذ أكثر من شهر، وحصل على ما يقرب من 30 مليون مشاهدة حتى الآن، ويشارك في البطولة إضافة إلى سلمان خان، كل من: عيوش شارما، ماهيما ماكونا، براجيا جايسوال، إخراج، ماهيش مانجريكار.

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وتدور أحداث الفيلم حول رجلين، أحدهما شرطي، الذي يجسده سلمان خان، والآخر رجل عصابات، الذي يقوم به عيوش شارما، وتدور الأحداث حول رحلة رجل عصابات يريد أن ينهض بأي ثمن ضد شرطي ماكر يخطط لإفشال خططه.

كما يستعد سلمان خان، لإطلاق فيلمه «تايجر4»، بمشاركة الفنانة الهندية كاترينا كيف، وتدور أحداث الفيلم حول الجاسوسية، تم تصوير الجزء الرابع في عدة دول، من بينها تركيا و روسيا.

سلمان خان يهني والده بعيد ميلاده

وشارك خان، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، لتهنئة والده سليم خان، معلقا: «عيد ميلاد سعيد يا والدي»، وأرفق صورة عائلية، تجمعه بوالده وشقيقه أرباز خان، وشقيقته ألفيرا، وزوجة والده هيلين، وعددا من أفراد العائلة.