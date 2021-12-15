الظهور الفني الأول لـ حسن الرداد: يدعم ماجد الكدواني في «برة المنهج»

حرص الفنان حسن الرداد، على دعم الفنان ماجد الكدواني والمخرج عمرو سلامة، في فيلمهما الجديد «برة المنهج»، حيث يُقام العرض الخاص للفيلم حاليًا، داخل أحد السينمات بالقاهرة الجديدة، حيث يأتي ذلك الظهور الفني الأول له منذ وفاة الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

روبي تغيب عن العرض الخاص

وشهد العرض الخاص للفيلم، حضور عدد كبير من صناعه، لعل أبرزهم المخرج عمرو سلامة، وماجد الكداوني، والطفل عمر شريف، والمنتجة شاهيناز العقاد، بينما غاب كلّ من الفنانة روبي، وأسماء أبو اليزيد ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح.

أكرم حسني يتواجد في العرض الخاص لفيلم برة المنهج

كما تواجد في العرض الخاص لفيلم برة المنهج، الفنان أكرم حسني، وتامر فرج، بشأن تهنئة صُنّاع الفيلم، والتقاط الصور التذكارية معهم.

تعرف على أبطال فيلم برة المنهج للفنان ماجد الكدواني

فيلم برة المنهج، بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، بمشاركة مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم: روبي، وأسماء أبو اليزيد ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو.

أحداث فيلم برة المنهج.. يناقش قضية التنمر

تدور أحداث فيلم «برة المنهج» في إطار تشويقي، حول الطفل اليتيم «عمر» الذي يتعرض للتنمر من زملائه في المدرسة بسبب شكله وارتدائه لنظارة طبية، فيريد عمر أن يثبت شجاعته أمام أصدقائه فيقرر الدخول إلى أحد المنازل المهجورة المقام أمام مدرسته، ولكنه مكان يخشاه الجميع حيث يحكى عنه العديد من الأساطير، وبعد دخوله إلى المنزل يتعرف عمر على رجل مسن يعيش في البيت، وتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية، ويبدآن معًا رحلة لاكتشاف الذات.