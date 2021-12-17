استدعاء الشهود واستعجال التحريات في واقعة مقتل طالب على يد زميله بالشرقية

تباشر نيابة فاقوس بمحافظة الشرقية، التحقيق في واقعة وفاة طالب بالمرحلة الثانوية على يد زميله، إثر تعديه عليه بالضرب داخل مركز دروس خصوصية، واستمعت لعدد من شهود العيان من الطلاب، كما استمتعت لأقوال المعلم الذي يدرس للطلاب في السنتر، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة صدور تقرير الطب الشرعي حول سبب وفاة الطالب.

بلاغ بمقتل طالب على يد زميله في فاقوس

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا بوقوع مشاجرة بين طالبين في المرحلة الثانوية داخل مركز للدروس الخصوصية بمركز فاقوس، بسبب نقاش حاد حول إحدى المواد الدراسية بين الطالبين، ومحاولة إثبات كل منهما انه متفوق على الآخر وتطور الأمر لمشاجرة بين الطرفين وتبادل الضرب بالأيدي والكلمات.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع «عمار. م. ز»، 18 عاما، مقيم بمركز فاقوس، إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل زميله «خالد. ص»، 18 عاما، مقيم بقرية كفر العلماء التابعة لدائرة بمركز فاقوس.

القبض على الطالب المتهم وتشريح جثة المجني عليه

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وتبين وقوع المشاجرة على إثر تنافس الطالبين حول المادة الدراسية، وتم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

كما ألقت الشرطة القبض على الطالب المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن.