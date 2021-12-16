حالة الطقس في الإسكندرية غدا الجمعة.. أمطار متوسطة شديد البرودة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، حالة الطقس في الإسكندرية غدا الجمعة، الموافق 17 ديسمبر، موضحة أنه هناك توقعات بسقوط أمطار متوسطة بنسب سقوط تصل لـ60% تقريبا، فضلا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتصل درجة الحرارة الصغرى بالإسكندرية، إلى 13 مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية غدا

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس في الإسكندرية غدا الجمعة، تكون مائل للبرودة أثناء النهار، فيما يكون الطقس بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره، على كل أنحاء الجمهورية، كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، غدا الجمعة، على فترات متقطعة، بنسب سقوط تصل إلى 60% تقريباً، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية غداً الجمعة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة العظمى غدا على الاسكندرية إلى 17 مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 13 مئوية.

درجات الحرارة غدا على كل الأنحاء

القاهرة 18 11

الإسكندرية 17 13

وادي النطرون 17 11

طنطا 18 12

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 12

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 16 12

سيوة 17 05

بورسعيد 17 12

دمياط 18 12

الزقازيق 18 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 19 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 20 13

نخل 18 07

نويبع 21 17

طابا 19 12

كاترين 15 06

الطور 21 14

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 19 08

أسيوط 19 06

سوهاج 19 07

قنا 20 10

الأقصر 20 11

أسوان 21 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 20 11

الوادي الجديد 21 09

شلاتين 28 12

أبو رماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14.