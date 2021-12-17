محمد رضوان لـ«الوطن»: «ماجد الكدواني صديقي منذ زمن لكن اللي بعدني عنه المسرح»

مازال مسلسل «موضوع عائلي»، للفنانين ماجد الكدواني، ومحمد رضوان، يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما بعد عرض الحلقة الأخيرة منه، التي حصلت على العديد من ردود الأفعال الإيجابية من قبل الجمهور.

في هذا الصدد تواصلت «الوطن»، مع الفنان محمد رضوان، للكشف عن كواليس المسلسل، وبداية تعاونه مع الفنان ماجد الكدواني.

روح تعاون بين فريق عمل مسلسل «موضوع عائلي»

أعرب الفنان محمد رضوان، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية على مسلسل «موضوع عائلي»، مشيرًا إلى أن هذا العمل الدرامي تم في ظروف استثنائية، وكان فريق العمل كله يتميز بروح صادقة وحقيقية، معبرًا: «فريق عمل مسلسل موضوع عائلي، كان له روح صادقة وحقيقية، والسبب وراء ذلك كان يرجع إلى المخرج أحمد الجندي، لأنه كان هو من يدفعنا دائماً للأفضل».

محمد رضوان وماجد الكدواني.. زملاء في دفعة واحدة

وعن كواليس العمل السينمائي، قال الفنان محمد رضوان، إن كواليس مسلسل «موضوع عائلي»، كانت مليئة بالكوميديا، وأضاف: «أنا وماجد الكدواني كنا مع بعض في نفس الدفعة ونعرف بعض من زمان، عشان كده الكواليس كانت فعلًا حقيقية ومليانة ضحك».

رضوان: المسرح كان واخد كل وقتي

أما عن عدم عمله من قبل رفقة صديقه القديم ماجد الكدواني، أشار الفنان محمد رضوان، إلى أن السبب وراء ذلك هو المسرح، وعبّر عن ذلك بقوله: «المسرح كان واخد كل وقتي، وكان ده السبب في عدم مشاركتنا مع بعض في عمل درامي قبل كدة».

يحتمل تصوير جزء ثاني لمسلسل «موضوع عائلي»

بينما كشف عن وجود دراسة لعمل جزء ثاني من مسلسل «موضوع عائلي»، فقال: «بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل موضوع عائلي، يوجد فكرة لعمل جزء ثاني لهذا العمل، ولكن هذه الفكرة تحت الدراسة».