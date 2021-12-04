موعد عرض مسلسل «موضوع عائلي» لماجد الكدواني.. والقناة الناقلة

تصدر مسلسل «موضوع عائلي» للفنان ماجد الكدواني تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث «جوجل» بعد عرض أولى حلقاته يوم الخميس 25 نوفمبر الماضي.

مواعيد عرض مسلسل موضوع عائلي

يعرض مسلسل موضوع عائلي الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع عبر منصة «شاهد» الإلكترونية، وتعرض اليوم السبت الحلقة الخامسة من المسلسل.

ملخص حلقات مسلسل موضوع عائلي

سلطت الحلقات السابقة من مسلسل موضوع عائلي الضوء على حياة إبراهيم «ماجد الكدواني» الذي يعمل شيف في أحد المطاعم، ويعاني من وحدته بعد وفاة زوجته «أمينة خليل» بعد أن أجبره والدها على تطليقها.

ورغم كرهه الشديد للمفاجآت إلا أن والد زوجته فاجأه قبل وفاته بأن لديه ابنة «رنا رئيس» عمرها 20 عامًا، ولكنه لا يعلم عنها شيئا كما ترك له حق الوصاية عليها وعلى ورثها.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

مسلسل موضوع عائلي تدور أحداثه في إطار الـ10 حلقات، وهو البطولة المطلقة الأولى للفنان ماجد الكدواني، ويشاركه البطولة سما إبراهيم، رنا ئيس، محمد شاهين، طه دسوقي، إيناس كامل، شيرين رضا، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

ماجد الكدواني: إبراهيم تلقائي يكره المفاجآت

وعن شخصية إبراهيم التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل، أوضح «الكدواني»، أنه شخص طيب، وتلقائي، ويعيش الحياة بعفوية، ولكنه غير مبال، ولا يحب تحمّل المسؤولية، فضلًا عن أنَّه راضٍ عن نمط حياته، ولا يرغب في التغيير.

وأضاف ماجد الكدواني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمسلسل أنَّ قصة المسلسل لامَست قلبه منذ قراءة السيناريو، وهذا ما شجعه على المشاركة بأول بطولة تليفزيونية له، قائلًا: «أنا أؤمن بمبدأ البطولة الجماعية، ومقتنع بأن نجاح أي عمل هو نجاح لكل ممثليه وطاقمه، وقد سررت بهذه التجربة رغم كوني غير معتاد على فكرة التصوير ضمن حلقات».